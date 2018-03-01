媒體：美國開始修改沃爾克規則 或不再禁止銀行自營交易

摘要：路透援引多位消息稱，美國五大頂級監管機構正在考慮調整「沃爾克規則」，可能不再要求銀行自證沒有從事自營交易，進一步闡明禁止銀行投資何種類型的基金，永久豁免部分外國基金投資禁令，以及選出規則執行的主監管機構，有望成為川普在金融監管領域的又一勝利。

川普從政以來，在金融監管領域的里程碑式事件正在展開。

據路透社援引多位金融業和監管機構消息稱，美國五大頂級監管機構正在考慮調整「沃爾克規則」（Volcker Rule），可能不再要求大型銀行自證其沒有從事自營交易業務，進一步闡明禁止銀行投資何種類型的基金，永久豁免部分外國基金的投資禁令，以及選出規則執行的主監管機構等。

如果修改成功，不僅標誌着華爾街多年遊說力量的勝利，也代表共和黨向放鬆《多德 - 弗蘭克法案》這一金融危機後通過的監管標杆又邁進了一步。沃爾克規則是該法案的第 619 章，基本上禁止接收納稅人存款的銀行實體（商業銀行及附屬機構）進行證券自營交易，但可以代表客戶交易。

華爾街見聞曾提到，川普政府認為《多德 - 弗蘭克法案》限制了經濟增長，雖然有效打壓了美國銀行業的高風險押注，但也通過對覆蓋基金（covered fund）的限制妨礙了銀行從事風險更低的業務，例如某些類型的財富管理等。如果法案限制被放寬，對美國的大型和地方銀行業都構成利多。

路透社文章稱，沃爾克規則迫使很多華爾街銀行重新架構商業模式，但一些銀行及其客戶認為，現有超過 1000 頁紙的監管負擔對全行業過於沉重，影響了部分資產類別的交易量，也限制了銀行應客戶要求進行投資和對沖的能力。

早在去年 6 月，美國眾議院就通過了大幅反轉《多德 - 弗蘭克法案》的議案，但參議院仍在撰寫自己的金融監管法案，可能考慮把資產值少於 100 億美元的借貸機構排除在沃爾克規則之外。大型銀行的遊說重點也因此放在該規則的解釋範圍及具體應用上。

多位知情人士表示，修改沃爾克規則已經成為金融業內和監管機構之間的廣泛共識。當美國聯邦保險存款公司（FDIC）新任主席獲得參議院聽證任命後，就會加快規則更改的步伐，未來幾個月內可能會發布修改草案。目前各監管機構已經在收集數據，並識別出了潛在的改寫範圍。

其中一個很重要的修改點是，把大型銀行不准自營交易的舉證責任（burden of proof）轉移到監管機構。這代表，除非監管機構切實發現了問題，所有的風險交易都將被允許，還給銀行在交易和投資中的更大靈活性和自由度。當然，這一點可能被部分民主黨議員反對。

但改寫還有一個難題，就是如何協調五大監管機構之間的權力分配。目前，FDIC、美國「銀監會」貨幣監理署（OCC）、美國「證監會」證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）和聯準會，負有執行沃爾克規則的聯合責任。

有分析人士稱，儘管銀行和監管機構都認為有必要簡化這一規則，令五個監管方齊步前進很困難，如果再讓一些機構讓出監管權力更難上加難。

去年 8 月，OCC 搶占先機發布了對沃爾克規則修改的公眾洽詢，隨後被聯準會接過了領導權。聯準會新任主席鮑威爾在周二國會聽證首日表示，聯準會可以成為規則改寫過程的「中立」領導者。

據三位知情人士透露，美國國會可能傾向於讓聯準會擔任監管的首要領導角色。如果協調確實過於困難，至少要出台一個便於監管和執行的可持續標準，並獲得各大監管機構的認可。

『新聞來源／華爾街見聞』