需求飆高 台灣去年造紙量創10年高 今年漿價欲小不易

國際漿價飆不停，據造紙業公會統計，2017 年國內造紙產量重新站上 400 萬噸，創近 10 年新高，之所以飆高產量，主要是靠大量外銷，以目前市場供需量預估，今年上半年長、短纖紙漿價格可能持續攀升。

根據造紙公會的最新統計，去年造紙業利用外銷維持成長動能，造紙業產量重新站上 400 萬噸，創 10 年新高，其中去年外銷總量計 141.5 萬噸，佔總生產量的 35%，與前一年的外銷量相比，成長 13%，為 10 年來最大外銷量。

其中又以工業用紙外銷成長 15.8% 表現最突出，主要是因為去年因為中國執行環保政令，讓工業用紙供不應求，台灣工業用紙外銷達 26.5 萬噸，較前年暴增 2 倍，也因此推升國內造紙產量站上 10 年新高。

國際紙漿價自 2016 年 8 月起一路喊漲，去年 12 月長纖每公噸 910 美元、短纖每公噸 795 美元，雙雙站上歷史高點，整年漲幅皆達 45%，2018 年 1 月長短纖持續攀高到 920 美元、805 美元。

市場人士預估，以目前市場供需量預估，今年國際短纖、長纖紙漿可能繼續漲，上半年有望挑戰歷史高點，若未來將價持續上漲，下半年文化用紙、家庭用紙可能續漲。