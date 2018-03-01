買羽絨外套要小心中文標示逾5成不符合規定

台灣冬季天氣溼冷，禦寒衣物是寒冷天氣必備，為了確保消費者權益，經濟部標準檢驗局與消基會今（1）日共同公布市售羽絨外套的檢測結果，品質項目全數符合國家標準規定，中文標示經查核計 8 件不符合規定，已依照商品標示法處置，提醒廠商應落實商品之的安全性與標示正確性。

冷颼颼的天氣使得具備保暖、輕柔與透氣等特性的羽絨外套商品廣受消費者青睞，為確保市售羽絨外套的品質安全，標檢局與消基會共同合作，在台北市百貨商行、休閒用品專賣店、購物網站等通路，隨機購買 15 件不同廠牌的羽絨外套，進行品質項目檢測及中文標示查核。

標檢局表示，在品質項目部分，15 件商品全數符合國家標準要求，不過在中文標示方面有 7 件的一般標示不符合規定，包含廠商資訊與標示不符、生產國別標示不符、纖維或羽絨成分標示不符、洗燙處理方法標示不符，以及文字說明未以繁體中文標示等。

此外，在羽絨成分部分，標檢局指出，標示與實際檢驗結果不一致也有 2 件；不符合服飾標示基準羽絨成分重量百分比許可差應在百分之五以內的規定。

標檢局說明，羽絨外套商品非屬該局公告應施檢驗品目，中文標示經查核不符合服飾標示基準規定部分，已移請經濟部中部辦公室依商品標示法處置，呼籲廠商應落實商品的安全性與標示正確性，以維護消費者權益。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』