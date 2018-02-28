民生消耗品抗漲議題夯 通路業的促銷大檔來了

近期衛生紙囤貨潮引發民眾購買生活必需品需求熱絡，不少零售通路業者趁勢推出新一波促銷活動，期藉由幫消費者省荷包的行銷方式來強化買氣，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網 3 月將舉辦超級會員月，遠百 (2903-TW) 愛買則是舉辦清倉檔期，折扣深度歷年最大。

不同於過去超殺促銷集中在第 4 季，為了衝刺第 1 季的買氣，再搭配近日抗漲議題，富邦媒宣布 3 月推出超級會員月活動，優惠有天天祭出瘋搶大牌商品下殺 5 折起，並推出會員獨家買一送一商品。

富邦媒說明，在近日衛生紙價格調漲議題延燒下，民生用品物價也受到關注，因此，3 月的超級會員月活動選出來的促銷產品以民生必需品為主軸，包括洗衣精、保溫杯、電鍋、吸塵器、尿布和濾水壺等。

此外，還有多項商品提供會員獨家買一件送一件，富邦媒期藉由與原廠擴大合作，以更強的商品力在競爭的電商市場中維持大者恆大優勢。

而 momo 摩天商城則表示，衛生紙漲價使不少消費者對於物價波動感到不安，因此即日起特祭出日用品「抗漲崩殺」，品牌衛生紙有少量現貨可購買，還有洗衣精、抗菌清潔液、牙線棒、防霾口罩和拖把等商品買一送一、買二送一等。

愛買則指出，自今 (28) 日起至 3 月 13 日推出清倉檔期，近 150 項買一送一商品，包括日用品、食品、清潔用品、衛生紙和冷凍即食品等品項，其中更是推出熱銷品包含廚房紙巾、牙膏、濾掛式咖啡、保鮮盒和優酪乳等。

愛買強調，此次的清倉促銷檔期，無論是在商品挑選、促銷支數和折價深度都是歷年來最優惠。

而對於近期消費者最關注的衛生紙，愛買魚促銷期間吸收成本一口氣推出共 150 款衛生紙包含平板、抽取式、廚房紙巾和袖珍面紙等，全面享單筆滿 250 元現折 30 元活動 (最高現折 150 元)。