習近平「復辟帝制」 投資人該知道的5件事

中國共產黨 25 日提案刪除憲法當中，國家主席、副主席十年任期限制，如此一來，習近平可以無限期連任，終身掌握最高權力，有如黃袍加身。

此消息一出，引起國際高度討論，中國股民搶先以股票名稱「攀親帶故」炒起「皇帝」概念股，雖然此事對中國政局的影響還不確定，但金融分析師普遍認為，習近平長期掌權，讓中國能持續進行經濟改革，但對中國而言可能是「短多長空」。

這項計畫雖不令人太感意外，但代表中共的接班慣例與集體領導的傳統被正式打破。中國人大會議下周便將召開，此案預期將無異義通過，投資人該如何看待「習近平復辟」，金融分析師認為投資人該先了解五件事：



1、利多為何？有利推動改革，可確保供給側改革及減債行動，也使財政與貨幣政策能夠穩定，有助經濟基本面及拉升市場動能。

2、利空為何？缺乏責任政治及制衡，長期將使政策出錯的風險升高，中期可能使市場對人民幣信心下降。

3、意義為何？中國投資組合的「錢」途更加「繫於一人」。

4、變數為何？政治不確定姓可能更高，例如 2027 或 2032 年，反對派不會永遠沈默，大陸與外界機構的利益愈來愈相左，可能掀起政治大風暴。

5、如何布局？建議買進大型銀行股票，因這些銀行存款基礎雄厚，較不易受風險預防政策的影響。