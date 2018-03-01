5張圖一窺：黃金對應通膨、升息、股市、美元之關係

據《彭博社》報導，由新任主席鮑威爾帶領的聯準會鷹派升息政策，正增加黃金價格的壓力，但另一方面，亦有投行機構認為，消費者物價的通膨增長，可能提振黃金作為對沖的需求，黃金 28 日的現貨價格為每盎司 1318.20 美元。

黃金價格走勢圖

根據高盛集團 2 月份的報告，由於油價上漲，預計將帶動通膨上升，對黃金構成支撐，預期黃金的價格在今年年底將達 1450 美元，此外，高盛表示，其他支持黃金的因素為，強勁的新興市場增長以及在波動的市場環境下，潛在的對沖需求。摩根大通則表示，大宗商品將受惠於通膨上漲，其中包括貴金屬。

預期上升的通膨，帶動黃金價格

儘管債券殖利率正在上升，而聯準會預計今年將進一步升息，但這對黃金不一定是壞消息。在 2004 至 2006 年上一輪貨幣緊縮期間，黃金價格展現攀升。

黃金有可能在升息時上升

此外，標準普爾 500 指數在過去 7 年中成雙倍成長，若股市出現修正，投資者對黃金需求將提升。

黃金與股市表現為負關聯，股市下跌時，黃金可能會上升

但另一方面，黃金目前確實仍是擁有下行風險，儘管美元處在 2014 年以來的最低水平，但在近期兩次觸底後，Forex.com 的分析師 Fawad Razaqzada 認為美元可能反彈，而若美元走升，對黃金多頭來說不利，因為黃金與美元有強烈的反向關係。

Capital Economics Ltd 的商品經濟學家 Simona Gambarini 週一表示，2018 年開始，黃金價格的上漲有 50% 是因為美元的下跌，若美元開始回穩，則黃金價格將下跌，他們預計黃金價格在年底時將下滑至 1270 美元。