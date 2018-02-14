橋水加碼黃金ETF後大賺 Dalio早建議投資人買黃金

2017 年國際黃金價格一度創下 7 年來的最大漲幅，而此之前，億萬富翁戴里歐 (Ray Dalio) 掌管的全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater Associates) 早已進一步增持最大的 2 家黃金 ETF。根據週二 (2 月 13 日) 的監管文件披露，截止去年 12 月底，橋水第 4 季共增持了 SPDR Gold Shares 和 iShares Gold Trust 的股份。

FX168 財經網報導，黃金 ETF 去年 12 月實現連續第 4 季增長，為自 2012 年以來最長的上行週期。與此同時，黃金價格在去年第 4 季也上漲了 1.8%，儘管當年美國聯準會實施了 3 次升息，但美元依舊表現疲軟，助金價在去年斬獲 14% 的年度漲幅。

早在去年 8 月份，戴里歐就曾建議投資者將 5-10% 的資產投入黃金，理由是政治和經濟風險。監管文件顯示，截至去年 12 月底，橋水將其在 SPDR Gold Shares 的持股提高 14091 股至 391 萬股，而其在 iShares Gold 的持股則增加 34792 股至 1130 萬股。

除了加碼黃金 ETF 之外，橋水還對礦業公司的持股做出調整。截止去年 12 月份，橋水對紐蒙特礦業公司 (Newmont Mining Corp) 的持有增加至 148185 股，但將巴里克黃金公司 (Barrick Gold Corp) 持股減至 160951 股，同時還減持了 Freeport-McMoRan Inc 的股票。另外，橋水增持了鐵礦石生產商 Cleveland-Cliffs Inc 的股票，至 333 萬股。

值得注意的是，週二 (13 日) 公佈的監管文件並沒有披露自去年 12 月底之後的頭寸變化。而 2018 年 1 月份黃金價格上漲了 3.2%，但 2 月份以來累計下跌了 1.2%。

與此同時，從去年 12 月底到上週末為止，SPDR Gold Shares 已經出現了 6.89 億美元的資金外流。相比之下，投資者似乎更加青睞 iShares Gold Trust，今年第 1 季以來，該黃金 ETF 累計流入了 8.37 億美元的資金。

黃金期貨週二 (13 日) 上漲，收復部份上週的跌幅，美元疲弱提供了黃金市場支撑。4 月黃金上漲 4 美元，或 0.3%，收於每盎司 1330.40 美元。美元下跌 0.9% 至 107.72 日元。美元指數下跌 0.6% 至 89.71。