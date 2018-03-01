網購衝擊＋脫歐拖累，玩具反斗城和Maplin在英國宣佈破產

【財訊快報／陳孟朔】CNNMoney 報導，玩具大廠玩具反斗城 (Toys "R" Us) 和英國電子產品零售商巨擘 Maplin 雙雙在英國宣佈破產。由於這兩家公司無法找到買家接手，英國當局週三為其指定破產管理人。玩具反斗城是英國最大的玩具零售商之一，在英國全境擁有 105 家連鎖店，員工總數達 3000 人。Maplin 則擁有 200 家門店，員工總數為略多於 2300 人，該公司主要出售電子產品、高科技玩具和智慧家居設備。



這兩大零售商破產的消息令投資人受到驚嚇，促使其紛紛賣出其他一些英國零售公司的股票。在倫敦市場的交易中，嬰兒用品零售商 Mothercare 的股價暴跌 10%。



破產管理專業機構 Moorfields Advisory 已受命負責清盤玩具反斗城，將關閉該公司旗下連鎖店和出售其資產。在此之前，玩具反斗城早在去年 9 月在美國申請破產保護，因無力負擔高達 50 億美元的債務。



玩具反斗城在美國市場上也將關閉旗下門店。美國是玩具反斗城的最大市場，該公司的律師 1 月曾表示，美國作出關閉門店的決定，是因為競爭壓力正在加大，且消費者正在從傳統的實體零售店轉向線上購物。這家玩具零售商在全球 33 個國家都擁有業務營運，旗下連鎖店總數超過 1500 家，多數都設在美國。



消費者正在日益轉向亞馬遜等線上零售商來購買商品，從而導致玩具反斗城等傳統零售商承壓。據最新官方數據顯示，在英國的零售銷售總額中，目前有近 20% 的交易是透過網上進行的。



玩具反斗城和 Maplin 尤其因此而面臨著十分艱難的形勢，因消費者越來越信任線上零售商，願意在看不到實物商品的情況下線上購物。而 Maplin 面臨著銷售額下滑和現金短缺的困境，因此被迫宣佈破產。



Maplin 執行長哈里斯 (Graham Harris) 表示，2016 年英國脫歐全民公投所帶來的經濟後果則使得該公司的日子變得更加難過了。他提到，公司在“減輕英國脫歐全民公投以後英鎊貶值的影響、消費者環境變得疲弱的形勢下變得難以應對。



自英國脫歐全民公投以來，英鎊匯率的下跌帶來通貨膨脹，而工資的增長陷入停滯狀態，從而使得英國消費者捉襟見肘。



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