貿易紛爭再起 美對華橡皮筋發起「雙反」調查

美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross)22 日宣佈，對進口自中國、斯里蘭卡和泰國的橡皮筋 (Rubber Bands) 產品發起反補貼和反傾銷 (即「雙反」) 調查。這是今年美國對中國出口產品發起的第 4 波「雙反」調查。

綜合中新網、星島日報報導，美國商務部表示，發起此次「雙反」調查是應美國聯盟橡膠公司的申訴，涉案產品是硫化橡膠製成的長 0.5 至 10 英寸的橡皮筋。據稱，進口自中國的此類產品傾銷幅度為 27.27%，斯里蘭卡的傾銷幅度為 56.54% 至 133.13%，泰國為 28.92% 至 78.36%，補貼幅度也超過發展中國家 2% 的應有水準。

根據美國的貿易救濟程式，另一家機構美國國際貿易委員將於今年 3 月 16 日前後做出初裁。如果該機構認定上述產品對美國相關產業造成實質性損害或威脅，美國商務部將繼續調查，並於今年 4 月和 7 月分別做出反補貼和反傾銷調查的初裁。

美國商務部資料顯示，2017 年美國從中國、斯里蘭卡和泰國進口的橡皮筋產品金額分別約為 490 萬美元、200 萬美元和 1212 萬美元。

羅斯在聲明中指出，美商務部將迅速採取行動，確保對事實進行全面、公平的評估。他說，川普政府將致力於執行美國貿易法規，確保美國企業和工人擁有公平的競爭機會。

據統計，從去年 1 月 20 日川普上台至今年 2 月 21 日，美商務部已發起 102 起「雙反」調查，數量增加 96%。而踏入 2018 年才 1 個多月，美國已對中國產品發起多個「雙反」調查。包括公布對產於中國的塑料裝飾緞帶產品發起反傾銷反補貼調查；向中國等地進口美國的太陽能電磁板及家用洗衣機徵收 30% 及 50% 的懲罰性關稅。

中國商務部多次表示，希望美國政府恪守反對貿易保護主義承諾，共同維護自由、開放、公正的國際貿易環境，以更加理性的方法妥善處理貿易摩擦。

另外，美國商務部 2 月 12 日發布公告，對進口自南韓、土耳其、希臘、印度、加拿大和中國的大口徑焊管產品發起反傾銷調查，同時對南韓、土耳其、印度和中國的產品發起反補貼調查。大口徑焊管是指直徑大於 16 英寸的焊接碳和合金鋼管，可被用於運輸油、氣、液體，或被用於結構用途，例如打樁。