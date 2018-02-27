不尋常！1個月內2中國高層訪美 中美貿易戰真會開打嗎？

中共三中全會召開之際，身兼政治局委員的中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，罕見缺席會議，並於今 (27) 日啟程訪美 5 天。外交部表示，劉鶴和美方將就雙邊關係和經貿領域合作交換意見。近期美國接連對中國產品發起貿易調查，外界相信劉鶴此行是想化解經貿爭議，避免爆發貿易戰。

《星島日報》報導，外交部發言人陸慷昨天在例行記者會上說，應美國政府邀請，劉鶴將於今日至 3 月 3 日赴美訪問。屆時，雙方將就中美關係和兩國經貿領域合作交換意見。外交部沒透露劉鶴會否與總統川普等高層會面。

由於主管外交的另一位政治局委員楊潔篪本月初才剛剛訪美，一個月內兩名中國高層先後到訪華府，情況罕見，加上正值黨代會及全國兩會召開期間，外媒形容劉鶴此行相當重要，反映出北京方面對中美貿易前景的憂慮。

英國《金融時報》早前引述消息人士說，國家主席習近平、劉鶴及前中共政治局常委、中紀委書記王岐山，最近曾秘密會見美國駐華大使布蘭斯塔德 (Terry Branstad)，極力游說美方，以扭轉中美對抗和貿易戰的趨勢。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明在接受《21 世紀經濟報導》採訪時表示，劉鶴訪美應該會進一步落實中美四個高級別對話機制，特別是為全面經濟對話的繼續做好充分溝通與準備。同時也可能會就當前中美經貿關係中的雙方關切展開對話，中方也將充分闡明自身的立場

他說，針對川普政府所謂「貿易戰」的可能，中方應該強調「貿易戰」的「雙輸」結果。同時，也將重申合作才是唯一正確選擇、共贏才能通向更美好未來的明確原則。

66 歲的劉鶴是習近平的首席經濟智囊，去年十九大晉身政治局，外界普遍預計他將會接任主管商貿金融的國務院副總理。路透社上周引述消息人士稱，劉鶴或兼任人民銀行行長，接替退休的周小川。加州大學聖地牙哥分校副教授史宗翰說：「如果國際聲譽和國際社會的信任是重要的標準，劉鶴很可能會得到任命——同時被任命為副總理和央行行長。」

為收窄對華貿易逆差，踏入 2018 年，美國已對中國產品發起多個「雙反」調查，包括對產於中國的塑料裝飾緞帶產品發起反傾銷反補貼調查；向中國等地進口美國的太陽能電磁板及家用洗衣機徵收 30% 及 50% 的懲罰性關稅；對原產於中國的橡皮筋發起反傾銷反補貼調查等。