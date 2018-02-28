套餐只要50！麥當勞15年前價格曝光網嘆：回不去了

台灣麥當勞日前宣布調漲，多達 12 項商品漲價 2 至 4 元，引發不少外食族、小資族哀嚎聲四起。有網友翻出 15 年前麥當勞推出的「輕鬆省，美味卡」，只要買一份套餐，就可以用不到 10 元的價格加購冰炫風、麥脆雞、六塊雞塊等，甚至加價 50 元就能多一份套餐，讓原 PO 看了不禁感嘆：「回不去了呢……」

原 PO 在「Dcard」發文表示，整理家中櫃子時，竟意外發現麥當勞在 15 年前推出的「輕鬆省，美味卡」。從卡片上可見，只要購買任一套餐，就能用零錢價加購其他餐點，令人驚訝的是，不論是冰心雪糕、蘋果派、冰炫風，都只需花費 1 至 3 元，而一塊麥脆雞的加購價只要 4 元，甚至只要花 5 元就能吃到六塊雞塊。

除此之外，更令原 PO 不敢置信的是，只要加價 50 元，就直接再送一份麥香雞套餐，如此划算又便宜的價格，讓她感嘆「看看以前的麥當勞… 真的回不去了呢」，也開玩笑說「都怪我小時候不懂事，不懂得多吃點麥當勞！」

貼文一出，立刻引來大批網友留言「現在根本貴的跟黃金一樣」、「現在最便宜套餐一個要 99 ，比便當貴又沒有便當的飽足感」、「現在的小孩幾乎都不相信過去蛋捲冰淇淋是 10 塊」、「再過幾年一塊雞排就 100 」，不過，也有網友表示「不能這樣講... 麥當勞剛來臺灣時反而是最貴的」，認為當時的物價不能和現在相比，就算比起現在便宜許多，在當時還是算非常貴的。

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