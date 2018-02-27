新台幣元月續升2.34% 壽險業淨匯損257億元 安聯增資Q2匯率恐再升值

壽險業去 (2017) 年匯損 1761 億元創歷史新高後，不但吃掉壽險業全年 6 成獲利，邁入 2018 年後，新台幣持續強升，金管會今 (27) 日再公布壽險業元月淨匯損達新台幣 257 億元。由於安聯人壽將於 5 月 18 日前增資 202 億元天價，市場人士認為，屆時因為資金大幅匯入，新台幣恐怕會再現升值。

新台幣今年開年仍持續強升，1 月最高一度來到 29.035 元，不但逼近 28 元大關，更創 5 年新高，一個月新台幣就升值 2.34%，壽險業持續承受著龐大的匯損壓力。

金管會統計，壽險業 1 月避險前的匯兌損失有 1878 億元，避險利益為 1557 億元，動用外匯價格變動準備金 64 億元，壽險業 1 月淨匯損 257 億元。

雖然壽險業匯損沉重，但是，壽險業 1 月還是繳出亮眼的獲利表現，整體壽險業 1 月稅前淨利為 246 億元，年增 313 億元，淨值則為 1 兆 5159 億元，比起去年同期也大增了 3961 億元。

金管會保險局副局長張玉煇表示，壽險業元月動用的外匯價格變動準備金有 64 億元，整體外匯價格變動準備金餘額為 217 億元，沒有壽險公司觸及外匯變動準備金的警戒紅線。