金管會拚綠色金融 金融業透過3招力挺

金管會積極推動綠色金融，金融業分別透過發行綠色債券、對綠色產業放款以及保險資金投入等方式參與。而一銀今 (5) 日表示，與綠色金融業務發展成熟的三井住友銀行進行策略聯盟會議，盼未來雙方在綠色金融上有業務合作的可能性。

目前包括：綠色信貸、資產證券化、綠色債券、綠色保險和碳金融等，均屬於綠色金融體系的一環。

根據金管會統計，綠色債券從 2017 年 5 月上路後，已有 10 檔綠色債券，總發行額約 236 億元；另鼓勵銀行業對綠能產業放款部分，截至 2017 年底，銀行對綠能產業放款餘額約 1 兆 697 億元。

據統計，目前包括凱基銀、中信銀、玉山銀、永豐銀等均有發行綠色債券。

至於保險業資金投入，至 2017 年底為止，已核准 4 家保險業者投資 5 家再生能源電廠，包括國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新安東京產險，總投資金額約 53.5 億元。

其中，國泰金控為國內率先實踐綠色金融企業，包括國泰人壽投資太陽能產業，成為業界時間最早、規模最大的代表；國泰世華銀行也是全台最大太陽光電融資銀行，並首創離岸風力發電融資；國泰產險則對太陽光電業者的風險管理和營運提供協助。

至於外銀部分，渣打銀總經理林遠棟先前曾表示，渣打銀在台灣除了消金、企金、財管等各領域的既有業務外，也會配合政府在綠色產業政策產業的推動，協助綠能科技產業取得中長期資金，並規劃導入綠色金融商品，首批看中專案融資、綠色供應鏈金融兩項業務。

而公股銀行部分，第一銀在 2017 年 3 月成立綠色委員會後，綠色企業融資餘額已大幅成長，同時，也積極推動綠色消費金融及綠色投資等業務。

第一銀今 (5) 日表示，與三井住友策略聯盟十周年，在東京舉辦策略聯盟會議，由於三井住友銀行綠色金融業務發展成熟，特別是離岸風電的專案融資經驗，位居全球領導地位，且積極進行金融科技實用化研究與市場開拓，此次透過兩行代表面對面討論，期許點燃雙方在綠色金融及金融科技業務合作的火花。