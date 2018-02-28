中石化澄清不配發股利原因 為依法提列盈餘公積與彌補虧損

中石化 (1314-TW) 董事會決議不分派現金股利，拖累昨 (27) 日股價爆大量跳空下殺，成交爆量達近 11 萬張，對於股價出現大幅波動，中石化昨日晚間澄清表示，今年不配發股利主要是依法提列 10% 法定盈餘公積，並彌補 2016 年度虧損，以及投資性不動產須依規定提列特別盈餘公積，於此次盈餘年度補足。

中石化表示，今年不發派股利主要因素有三，第一，2017 年度獲利穩定放大，依法須提列 10% 為法定盈餘公積；第二，依法規定須在有盈餘年度，補足提列特別盈餘公積不足數額，才可分派盈餘，因此須回補 2016 年度經股東會通過，動撥彌補虧損的特別盈餘公積 19 億元。

第三，中石化 2014 年度起，投資性不動產後續衡量採公允價值評估模式，依規定應就年度公允價值淨增加數，提列特別盈餘公積，但因以前年度本業虧損，導致提列數不足，不足部分須於盈餘年度補足。

中石化表示，將持續拓展佈局石化本業與土地開發雙主軸事業體，其中，石化本業將建立一貫化生產基地，並開創多元高值新產品，打造智能管理體系，也將導入 AI 應用技術，土地開發將利用一帶一路戰略，並把握東南亞新興市場崛起的契機，佈局海外具土地開發投資潛力區域。