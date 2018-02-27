◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 直得 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 樺晟 富邦美債7-10 精確 謚源 強生 大地-KY 南璋 雙鴻 富邦美債20年 瀧澤科 東林 其祥-KY 勝昱 晟楠 元大美債7-10 榮群 欣厚-KY 世坤 飛寶企業 寶得利 元大美債1-3 凱衛 友銓 冠好 精確 元大投資級公司債 點晶 達威 萬國通 宏易 元大中國債3-5 泰谷 松崗 新昕纖 唐鋒 國泰5Y+新興債 振維 三圓 飛寶企業 台蠟 國泰1-5Y高收債 牧德 雙喜 光明 榮群 合世 青雲 力泰 聚紡 天宇 易威 華韡 理銘 興采 新零售 南璋 撼訊 雅茗-KY 直得 力新 勝昱 沛波 亞都 泰茂 恩得利 飛寶企業 全達 東凌-KY 至興 李洲 精確 英格爾 關中 萬在 凱柏實業 宏易 富驛-KY 隆中 長佳 遠昇 唐鋒 時報 唐鋒 及成 台蠟 欣泰 致振 鑫龍騰 榮群 威潤 和進 天宇 唐榮 耀勝 新零售 晉椿 倚強 力新 世豐 鑫創 恩得利 久陽 廣寰科 李洲 尼克森 點晶 凱柏實業 凌網 建舜電 遠昇 李洲 泰谷 及成 凱柏實業 典範 鑫龍騰 港建 長天 和進 耀勝 益通 耀勝 至寶電 振維 倚強 錦明 鴻翊 鑫創 廣寰科 迎輝 廣寰科 杭特 欣厚-KY 點晶 幸康 兆遠 建舜電 長天 系統電 泰谷 重鳥鵬 世紀 典範 泓格 華容 長天 東林 建榮 益通 盈正 立衛 振維 世紀 天揚 鴻翊 青雲 鈺創 迎輝 慕康生醫 合正 欣厚-KY 昇益 金利 兆遠 通泰 寶聯通 系統電 三聯 昇益 世紀 合邦 凱鈺 華容 業強 德宏 建榮 九豪 寬魚國際 立衛 訊達 合邦 天揚 撼訊 萬旭 鈺創 亞銳士 驊宏資 合正 安碁 久正 金利 上揚 上揚 寶聯通 全譜 全譜 昇益 松崗 易通展 凱鈺 易通展 元隆 德宏 迅德 沛亨 寬魚國際 倉和 九暘 合邦 光菱 凱碩 萬旭 星雲 全達 驊宏資 三圓 奧斯特 久正 士開 福華 上揚 雙喜 保銳 全譜 力泰 常珵 易通展 理銘 立碁 元隆 中連貨 越峰 沛亨 安心 士開 九暘 燦星旅 志嘉 凱碩 高野 富裔 全達 亞都 燦星旅 奧斯特 老爺知 富驛-KY 福華 滿心 劍湖山 保銳 德記 德記 常珵 關中 泰偉 立碁 誠品生活 華義 越峰 泰偉 得利影 士開 得利影 鼎創達 志嘉 時報 花王 富裔 琉園 邦泰 燦星旅 旭然 富驛-KY 鼎創達 劍湖山 寶島科 德記 明揚 泰偉 綠河-KY 華義 欣雄 得利影 欣泰 時報 鼎創達 花王 邦泰