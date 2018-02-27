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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          直得              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     樺晟     富邦美債7-10          精確              謚源     強生     大地-KY    
南璋     雙鴻     富邦美債20年          瀧澤科            東林     其祥-KY             
勝昱     晟楠     元大美債7-10          榮群              欣厚-KY  世坤                
飛寶企業 寶得利   元大美債1-3          凱衛              友銓     冠好                
精確              元大投資級公司債          點晶              達威     萬國通              
宏易              元大中國債3-5          泰谷              松崗     新昕纖              
唐鋒              國泰5Y+新興債          振維              三圓     飛寶企業            
台蠟              國泰1-5Y高收債          牧德              雙喜     光明                
榮群              合世              青雲              力泰     聚紡                
天宇              易威              華韡              理銘     興采                
新零售            南璋              撼訊              雅茗-KY  直得                
力新              勝昱              沛波              亞都     泰茂                
恩得利            飛寶企業          全達              東凌-KY  至興                
李洲              精確              英格爾            關中     萬在                
凱柏實業          宏易              富驛-KY           隆中     長佳                
遠昇              唐鋒                                時報     唐鋒                
及成              台蠟                                欣泰     致振                
鑫龍騰            榮群                                         威潤                
和進              天宇                                         唐榮                
耀勝              新零售                                       晉椿                
倚強              力新                                         世豐                
鑫創              恩得利                                       久陽                
廣寰科            李洲                                         尼克森              
點晶              凱柏實業                                     凌網                
建舜電            遠昇                                         李洲                
泰谷              及成                                         凱柏實業            
典範              鑫龍騰                                       港建                
長天              和進                                         耀勝                
益通              耀勝                                         至寶電              
振維              倚強                                         錦明                
鴻翊              鑫創                                         廣寰科              
迎輝              廣寰科                                       杭特                
欣厚-KY           點晶                                         幸康                
兆遠              建舜電                                       長天                
系統電            泰谷                                         重鳥鵬              
世紀              典範                                         泓格                
華容              長天                                         東林                
建榮              益通                                         盈正                
立衛              振維                                         世紀                
天揚              鴻翊                                         青雲                
鈺創              迎輝                                         慕康生醫            
合正              欣厚-KY                                      昇益                
金利              兆遠                                         通泰                
寶聯通            系統電                                       三聯                
昇益              世紀                                         合邦                
凱鈺              華容                                         業強                
德宏              建榮                                         九豪                
寬魚國際          立衛                                         訊達                
合邦              天揚                                         撼訊                
萬旭              鈺創                                         亞銳士              
驊宏資            合正                                         安碁                
久正              金利                                         上揚                
上揚              寶聯通                                       全譜                
全譜              昇益                                         松崗                
易通展            凱鈺                                         易通展              
元隆              德宏                                         迅德                
沛亨              寬魚國際                                     倉和                
九暘              合邦                                         光菱                
凱碩              萬旭                                         星雲                
全達              驊宏資                                       三圓                
奧斯特            久正                                         士開                
福華              上揚                                         雙喜                
保銳              全譜                                         力泰                
常珵              易通展                                       理銘                
立碁              元隆                                         中連貨              
越峰              沛亨                                         安心                
士開              九暘                                         燦星旅              
志嘉              凱碩                                         高野                
富裔              全達                                         亞都                
燦星旅            奧斯特                                       老爺知              
富驛-KY           福華                                         滿心                
劍湖山            保銳                                         德記                
德記              常珵                                         關中                
泰偉              立碁                                         誠品生活            
華義              越峰                                         泰偉                
得利影            士開                                         得利影              
鼎創達            志嘉                                         時報                
花王              富裔                                         琉園                
邦泰              燦星旅                                       旭然                
                  富驛-KY                                      鼎創達              
                  劍湖山                                       寶島科              
                  德記                                         明揚                
                  泰偉                                         綠河-KY             
                  華義                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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