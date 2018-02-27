轉型智慧能源公司 大同擬攜日商開發海外市場

大同 (2371-TW) 深耕太陽光電及智慧電網，積極從電力設備製造商轉型為智慧能源公司 (A Smart Energy Company)，提供智慧能源解決方案與服務，已在全台建置超過 500 個太陽能電站，未來目標是建置 300MWp 以上的大型太陽能電廠，為進一步拓展台灣、日本及進軍東南亞市場，將參展東京全球智慧能源週，尋求與日本企業新的合作契機。

大同今 (27) 日指出，已在東沙島、太平島、澎湖七美島等，建立以再生能源取代柴油發電的智慧電力管理系統；在屏東的智慧型微電網示範場域達 100% 再生能源的利用，此外，已在全台建置擁有超過 500 個太陽能電站。

大同表示，目前台灣太陽能發電系統中，大同在公有房舍建置量居冠，建置案包括六都、南投縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣，離島則有澎湖、金門、東沙島、南沙太平島等。截至去年底，已完成超過 70MWp 裝置容量併網發電，每年可發電 7732 萬度以上，1 年約可減少 40904 公噸碳排放量，相當 106 座大安森林公園 1 年的碳吸附量，今年底目標預計完成 113MWp 裝置容量併網發電。

大同在 2016 年 10 月得標台北市市有公有房地提供設置太陽光電發電設備使用案，全案包含台北市北區共 24 個機關學校，在去年 11 月全數完工掛表，建置容量為 4.27 百萬瓦 (MWp)，預計每年發電量可達 450 萬度電，二氧化碳減碳量 2400 公噸，是台北市繼福德復育公園後最大的太陽能案場。

除了台灣的建置實績，大同指出，大同日本公司 1975 年成立已超過 40 年，近年除馬達、變壓器、配電盤及家電等產品在日本有穩定銷售成績外，大同研發自製的智慧電表已通過嚴格的產品認證測試，取得日本多家電力公司合格供應商資格，成為日本智慧電表市場的唯一外商。

大同強調，為了進一步拓展台灣、日本及東南亞等市場，搶攻海外智慧綠商機，將以智慧能源系統、智慧能源方案與智慧能源服務三大主軸，參加東京全球智慧能源週，除持續加強與日本客戶長期穩健合作，也將尋求與日本企業新的合作契機，共同開發電力設備、智慧電網、新能源、微電網、儲能及太陽能系統等方面的市場。