百容去年EPS 1.46元 每股擬配1.3元現金股利

百容電子 (2483-TW) 去年營收 17.93 億元創歷史新高，公司今 (27) 日召開董事會並通過去年財報，稅後純益為 1.62 億元，年衰退 9.18%，每股純益為 1.46 元，董事會並決議，去年盈餘每股擬配 1.3 元現金股利。

百容董事會決議，去年盈餘擬配發每股現金 1 元，另由資本公積配發每股現金 0.3 元，合計每股配發 1.3 元，股利維持上一年的配發水準；以百容今日收盤價 23.65 元計算，現金殖利率為 5.5%。

百容去年營收 17.93 億元，年增 10%，毛利率 27.74%，年增 0.31 個百分點，稅後純益為 1.62 億元，年衰退 9.18%，每股純益為 1.46 元。

百容指出，去年獲利衰退，主要是來自認列匯兌損失 4300 萬元，加上業外長短期借款利息 700 萬元，兩者合計達 5000 萬元，影響去年純益。

百容去年第 4 季營收 4.57 億元，季減 8.6%，年增 9.45%，毛利率 29.28%，季減 2.28 個百分點，年增 0.79 個百分點，單季稅後純益 3906 萬元，季減 49.58%，年減 39%，每股稅後純益為 0.35 元。

百容今年 1 月營收為 1.9 億元，月增 25.11%，年增 44.6%，由於 1 月開始納入子公司碧茂營收，因此推升營收走勢向上，百容今年營收目標若不計算碧茂營收，仍可維持 10% 的成長，法人估以百容現有生產規模來看，毛利率可望持穩在 30% 附近的水準。

百容表示，至去年 12 月底，百容對碧茂持股為 66.64%，碧茂營收今年 1 月開始納入百容，碧茂年營收約 3 億元。

碧茂主要生產步進馬達，產品應用並涵蓋事務機、車用及影像顯示器等。百容電子的合併碧茂並要看好碧茂前端製程如沖壓、射出製程可以與百容電子整合，後段製作也可納入自動化，降低碧茂生產成本並發揮整合效益，預估今年碧茂仍以損益兩平為目標。