三大法人買超9.92億元 外資棄電拉金 鴻海慘遭連10賣

台股今 (26) 日權值股相對失色，終場僅上漲 42.15 點，以 10836.7 點作收；三大法人仍由自營商單獨微幅賣超，外資及陸資買超 2.65 億元，投信買超 7.28 億元，自營商小賣 0.01 億元，合計三大法人買超 9.92 億元。個股方面外資連 10 賣鴻海，不過金融股賣壓則持續縮小。

期貨部分，三大法人則是外資偏空，外資減碼多單 3936 口，淨部位多單降到 44048 口；投信回補空單 565 口，淨部位空單來到 32608 口；自營商也回補空單 978 口，淨部位空單來到 2924 口，合計三大法人減碼多單 2393 口，淨部位多單為 8516 口。

外資今日又再度加大對電子權值股的賣超力道，儘管台積電持續獲得買超，但是鴻海及大立光續遭外資調節，鴻海更慘遭連 10 賣，連帶拖累同集團群創也慘遭連 7 賣。另外包括華通、友達、華邦電、緯創等也均遭外資賣超。

至於金融股則是見到外資賣壓持續縮小，包括新光金、永豐金、富邦金、玉山金、第一金等皆為外資買超標的。

不過今日尾盤出現大幅震盪的世紀鋼，外資則又轉為買超。

ETF 部分，外資則是連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 18583 張，第 2 名台積電，買超 9602 張，第 3 名永豐金，買超 6597 張，第 4 名聯電，買超 6374 張，第 5 名南亞科，買超 4646 張。6 到 10 名依序為，瑞儀，買超 4514 張；富邦金，買超 3392 張；可成，買超 3049 張；玉山金，買超 2726 張；臺企銀，買超 2681 張。

外資集中市場賣超第 1 名富邦 VIX，賣超張數 18256 張，第 2 名群創，賣超張數 16371 張，第 3 名華通，賣超 13591 張，第 4 名鴻海，賣超 11064 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，賣超 9953 張。6 到 10 名依序為，友達，賣超 9860 張；長榮，賣超 9626 張；華邦電，賣超 5684 張；國泰金 4317 張；元太 3908 張。

法人表示，外資今日雖然還是買超台股，不過從金額上來看，並非是大舉加碼，此舉較類似先前的換股操作策略，且現在指數面臨月線反壓，外資看來也沒有特別拉高指數的意願，因此除非有消息面因素激勵外資擴大買超，預料在 2 月營收公布完畢之前，指數仍是區間盤整為主。