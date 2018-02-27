2018新春理財調查 3大理財工具最熱門

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (27) 日發表「2018 新春理財調查」，74% 受訪客戶表示今年有年終獎金，為近 3 年調查比例最高，其中逾 6 成受訪者規劃利用年終獎金進行投資理財，理財工具以基金、股票、外幣最為熱門。

中國信託銀行表示，相較 2017 年金融市場，2018 年年初美股閃崩，預告今年投資難度將提高，面對多變的金融環境，投資人需擬定年度理財目標規劃，善用「雞蛋不要放在同一個籃子」的資產配置觀念，達到風險分散效果。

調查結果發現，不同年齡層客戶理財目標不盡相同，但皆以投資理財為首選；除投資理財外，七、八年級年輕世代希望可以「累積一桶金」；五、六年級的三明治世代重視「退休規劃」與「子女教育金」；三、四年級的熟齡世代則關注在「退休規劃」、「資產移轉與傳承規劃」等投資重點。

調查發現，針對年終獎金的理財規劃，逾 6 成受訪者表示將運用於投資理財，中信銀行建議，年輕、三明治世代以「目標規劃」為理財核心，首先確認目標金額，目標設定也不宜模糊，避免在執行時無法聚焦。

舉例來說，父母想為子女準備出國留學費用，需事先思考欲送子女前往那個留學國家？是念大學還是研究所？將目標設定從「存子女教育金」，轉變為「在 10 年內存到新臺幣 500 萬元，讓小孩可以在美國完成大學四年的學業」等明確的規劃。

設定目標後，第二步是確認自己有多少資金，需特別注意並不是帳戶裡所有積蓄皆可當成已準備的資金，而是將手中資金釐清目的後，扣除待繳的保費、生活費、緊急預備金等必要項目，結算出可運用的「閒置資金」，才是已具備的預算。

目標清楚且確認已有資金後，下一步就是補足缺口。多數人有多餘收入才會投資，因此無法順利累積財富到目標金額，為避免類似情況發生，中信銀行建議，領到年終獎金與每月薪水後，先扣除儲蓄金額，剩餘金額再作為生活花費使用（收入－儲蓄＝支出）。

針對熟齡世代客戶，中信銀行則提醒，不僅需及早做好退休理財規劃，同時為下一代的資產傳承做好準備，亦考量近期稅務環境變化如遺贈稅分級制度，最高累進稅率由 10% 提升至 20%、臺版肥咖條款將於 2020 年上線實施等，均會影響客戶規劃時的整體配置，應先預留稅源或資產傳承規劃。

中信銀行「2018 新春理財調查」是針對該行財富管理客戶進行之網路問卷調查，調查期間自 2018 年 1 月 24 日至 1 月 31 日止，有效樣本 2421 份。