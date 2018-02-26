德國經濟部長：吉利需對入股戴姆勒的動機作出解釋

摘要：德國經濟部長 Brigitte Zypries 表示，將密切關注吉利入股戴姆勒一事的發展。吉利作為戴姆勒的競爭企業，需要就入股動機作出解釋。允許競爭企業的代表獲得監事會席位是有問題的。

針對吉利收購戴姆勒近 10% 股權一事，德國官方發聲了。

周一，據德國斯圖加特報報導，德國經濟部長 Brigitte Zypries 表示，將密切關注吉利入股戴姆勒一事的發展。吉利作為戴姆勒的競爭企業，需要就入股動機作出解釋。允許競爭企業的代表獲得監事會席位是有問題的。

此外，德國經濟部發言人 Baron 表示，吉利在戴姆勒的持股比例尚未達到會觸發審查的 25%。

此前媒體報導稱，戴姆勒將尋求阻礙吉利獲得公司監事會席位。

吉利集團於 2 月 24 日宣布，吉利集團（由李書福擁有、吉利控股集團管理）已通過旗下海外資金主體收購戴姆勒 9.69% 具有表決權的股份，股票價值約 90 億美元。

收購完成後，吉利集團將成為戴姆勒最大單一股東，並承諾長期持股。但吉利集團並未明確表示，入股後其是否將獲得董事會席位。這一交易將成為迄今為止中國企業在西方汽車工業中的最大手筆投資，目前還有待中國監管機構審批。

今天是收購消息發布後的首個交易日，吉利汽車港股開盤大漲 5.86%，高開高走，最終收漲 6.485%。

『新聞來源／華爾街見聞』