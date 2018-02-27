本輪美股調整已經結束？這是最新的信號

摘要：近來美國股市逐漸穩定，是不是意味著本輪調整已經結束？至少，風險平價策略已經在透露著這種信號。

美股下跌中的助推器，似乎已經平穩下來。

近來，風險平價基金（risk-parity funds）——即那些通過在固收資產上加槓桿以平抑其他各類資產風險的基金——的波動性同其目標波動性的距離正在越來越遠，顯示出其面臨的風險壓力正在減少。

以 Salient 的風險平價指數為例，其目標波動性為 10%，而目前這一指數的近 10 日表現為 7.6% 左右，遠低於其目標波動性水平，近 30 日的表現為 10.6%，大致同目標波動性相同。

Academy 證券的宏觀策略師 Peter Tchir 指出：

風險平價資產組合的波動性目前在目標區間內，這是此次回調已經過去，並且不會有更大後續調整的有一個象徵。

通過風險平價基金，投資者基於 VIX 指數在股票和債券市場中買入或賣出以實現「風險平價」。如果 VIX 指數正在下跌，這就意味著市場中的「風險」正在下降，那麼這些基金就會賣出債券，買入股票。如果 VIX 指數在上漲，意味著市場感知到的「風險」正在上升，這些基金就會買入債券，賣出股票。

然而所有這些行動的問題在於，這些動作是完全基於算法，而不是人類大腦做出的決策。換言之，無論市場風險究竟怎麼樣，這些基金只會根據 VIX 等指標而非考慮其他複雜因素的前提下買賣股票和債券。

在 2 月上旬的美國股市回調中，諸多著名風險平價基金損失慘重。

近年來表現出眾的新加坡 Quantedge 基金就在波動性面前遭遇了「滑鐵盧」。

2017 年，Quantedge 的回報率達到 38.4%，按照滙豐銀行對全球 469 家對沖基金的排名，這家基金排名第七。然而據華爾街日報 2 月 8 日援引該基金 CEO Suhaimi Zainul-Abidin 的話說，由於波動性陡增，Quantedge 處於「輕微虧損」狀態。

根據市場研究公司 HFR 的數據，在過去兩年中，受益於全球市場的增長，全球風險平價基金的年殖利率幾乎都在兩位數以上。在去年，將目標波動性設定為 10% 的風險平價基金指數回報率為 13.5%，將目標波動性設定為 15% 的風險平價基金則獲得了 20% 以上的收益。

目前，VIX 指數已經下降到了 15.8，雖然不及本輪股市調整前長期低於 10 的水平，但是已經比比月初時最高達到的 50.3 有明顯下降。

圖表來自雅虎財經

『新聞來源／華爾街見聞』