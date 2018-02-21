法巴等投行：2018將是日元之年 強勁走勢有望延續

法國巴黎銀行 (BNPP) 等投行與機構都認為，未來日元的強勁走勢有望延續，2018 年將是「日元之年」。

FX168 財經網報導，法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 外匯副主管 Momtchil Pojarliev 週二 (20 日) 在報告中指出，隨著金融市場波動率上升，且日本央行 (BOJ) 有可能轉變政策，日元作為這個「世界上最便宜的貨幣之一」，估計今年將會升值。

目前在十國集團 (G10) 貨幣之中，日元最受期權交易員青睞。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新資料顯示，槓桿基金已經連續 5 周減少日元淨空單，為 8 月以來最快步伐。與此形成對比，2 月 13 日當周，歐元淨多倉降幅創下去年 9 月以來最大。

法巴銀行指出，雖然預測美元疲軟是共識，但投資者可能無法從被利差擴大遏制的歐元兌美元溫和漲幅中獲得良好的回報。相反，日元可以輕易成為 G10 貨幣中表現最好的一個，並且可能比歐元、美元表現都好。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank Ltd.) 駐東京的首席市場經濟學家 Daisuke Karakama 表示，市場焦點轉向日元，在成為去年最強勁的貨幣之後，歐元進一步買盤的空間自然就很小了。

Karakama 指出，不像歐元，做多日元目前還不是一個「擁擠的交易」。所謂擁擠的交易，是指投資者集中在某一特定資產上持倉。

AMP Capital Investors Ltd. 的明星基金經理 Nader Naeimi 上周增持了日元多頭頭寸。總部位於新加坡的對沖基金 Kit Trading Fund Ltd. 也押注日元兌美元和紐元將升值。

瑞穗證券 (Mizuho Securities Co.) 駐東京首席外匯策略師 Kengo Suzuki 指出，投機者仍認為押注日元進一步升值「有利可圖」，預計日元兌美元將升向 105。

此外，法國巴黎銀行補充道，日元還受到日本經濟增長支撐，而且日本央行現在「鴿派」，這意味著下一次政策轉變只能是「鷹派」。此外，金融市場不確定性回潮也對日元提供支撐，日元通常會在股市承壓的時期走強，而近期市場動盪的持續時間可能比預期更長。

週三 (2 月 21 日) 亞洲時段，日元兌美元交投在 107.40 附近，自上週五 (2 月 16 日) 觸及的 15 個月高位 105.52 回落。不過，隨日本經濟連續第 8 季擴張，日元在發達市場貨幣中表現最佳。