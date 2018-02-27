LIBOR-OIS利差大反彈 投行觀點：美元跌勢有望告終

《Fxstreet》報導，雖然上週美元指數週線則是出現小幅反彈上揚收紅，週一 (26 日) 美元指數則小幅下跌 0.10% 至 89.67 點，再度在 90 點大關門前止步，但一些投資銀行正認為，美元指數的連續性下跌，很可能將要出現停止。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

西太平洋銀行 (WestPac) 分析師 Sean Callow 週一 (26 日) 表示，考量到聯準會 (Fed) 繼續維持升息循環拉升短期利率，這對美元來說，將提供一定的支撐力量。

另一方面，從 LIBOR-OIS 利差觀察，近期 LIBOR-OIS 利差亦是出現大幅反彈，直逼 2016 年前高水平，顯示在實體金融市場之中，美元的流動性正開始收縮，銀行對於美元的借貸意願，已轉向保守。

LIBOR-OIS 利差 圖片來源：Zerohedge

隔夜利率互換 (OIS) 指的是一段時間的固定利率與由交易商造市而得的隔夜拆款利率，而在 2008 之前，市場廣泛使用 LIBOR 作為無風險利率的參考指標，但在 2008 年金融海嘯爆發當時，美國銀行業根本不敢拆款給同業，是故當時造成 LIBOR 大幅狂飆，當時市場才意識到，LIBOR 已不太能反映真正的無風險利率。 在 2008 年金融危機之後，市場為了找尋更接近無風險的市場利率，故紛紛靠向了 OIS 利率，因為 OIS 交易並不涉及本金，故交易對手方之風險與 LIBOR 相比，就相對較小，如目前美國銀行業在處理含有抵押品的交易上，就廣泛採用 OIS 利率作為無風險利率。 而因市場以 OIS 作為無風險利率之基準指標，是故 OIS 即可視為一折現利率，若進一步透過 LIBOR 與 OIS 間的利差，就能夠更完善地衡量出當前市場流動性的鬆緊程度。

美財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 週一 (26 日) 亦在一場午餐會上，再次闡述支持強勢美元之立場，姆努欽認為，從長期的觀點來看，強勢美元將有利於美國經濟，並不太擔心美元的短期波動。

而對於美元短線方向，外匯市場也正廣泛關注週二 (27 日) Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 出席國會聽證，料鮑威爾將在國會聽證上，對美國經濟前景、通膨預期趨勢、勞動力市場狀態等議題，作出闡述。