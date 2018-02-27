高通態度大轉變 博通有望併下高通了？

最新消息指出，高通 Qualcomm (QCOM-US) 執行長 Paul Jacobs 已於週一 (26 日) 致信予博通執行長譚霍克 (Hock Tan) ，表示該公司內部已彌平被併購的異議，明白表示高通與博通雙方之併購案，可能有譜。

高通週一最新表示，如果博通 Broadcom (AVGO-US) 同意將收購金提高至 1600 億美元，其中包含高通債務款項 250 億美元，那麼高通將同意就這筆科技史上最大併購案「坐下來好好談一談」。

目前博通最新的併購出價為含債務後共 1460 億美元。因高通有意以 440 億美元併購恩智浦 NXP (NXPI-US)，博通擔心債務攀升，故將收購要約價格降低至 1420 億美元。

高通股價週一 (26 日) 上漲 5.78% 來到 66.98 美元，盤後上漲 3.39%。博通股價週一下跌 0.30% 來到 252.95 美元，盤後上漲 0.18%。

高通股價日線趨勢圖

這是高通高層態度的最新轉變，高通表示，若博通願意從最新的每股 79 美元併購價，提高 15% 至每股 90 美元，總併購金額達 1600 億美元，含 250 億美元的債務，那麼高通將不會再反對這項交易。目前最後關鍵也轉換落在了博通執行長譚霍克 (Hock Tan) 手上。

高通董事長 Paul Jacobs 週一 (26 日) 公佈了對譚霍克的信件，內容提道希望雙方盡快實行併購案，及涉論價格一事。

然而，博通把信件視為鬧劇一場，博通回應表示，「不認為高通週一 (26 日) 的最新方針，可加快併購協議的達成」，博通也提道會以一個「雙方都認為合理」的價格來開啟討論。目前雙方價差 (含債後) 為 180 億美元。

同時，如併購案因法院而終止，高通希望「分手費」提升至併購價的 9%，如總金額為 1420 億美元，分手費將是大約 130 億美元。博通之前提出的分手費為 80 億美元。

博通已於 3 月 6 日的高通法說會推舉了 6 位董事人選，如全部順利當選，將有望在董事會裡獲得過半人數。高通董事會含董事長職位，共 11 位董事。