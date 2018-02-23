彭博：受Fed鷹派紀錄影響 交易員對下周金價走勢看法分歧

據彭博社周四 (22 日) 公佈的最新調查顯示，由於本周公佈的美國聯準會 (Fed)1 月會議紀錄令市場情緒承壓，金價本周可能錄得去年 6 月最糟糕的走勢，而黃金分析師和交易員對下周金價的走勢看法不一，此前一周曾壓倒性看多。

在接受調查的 13 位黃金交易員及分析師中，4 人看漲 (31%)，5 人看跌 (38%)，4 人看平 (31%)。

分析師表示，他們預計黃金將保持區間交投，原因是周三 (21 日) 公佈的 Fed 最新會議記錄顯示，Fed 決策者仍擔心通膨，仍致力於升息。

最近各種通膨指標，包括 PPI，CPI 和 PCE 均上漲，核心或非核心的資料都升至自 2008 年以來的高位。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 指出，由於通膨今年可望超過 Fed 的目標，投資者可能會利用黃金作為對沖通膨的工具。利率上升和通膨攀升之間的拉鋸戰，將繼續令黃金保持在相當狹窄的區間內。

不過，儘管通膨憂慮可能引發對黃金的避險買盤，但 Fed 升息可能壓制金價，因為黃金沒有孳息。市場預期 Fed 今年將升息 3-4 次，高盛甚至喊升息 5 次。

FX168 財經網報導，MKS 在報告中表示，如果美元繼續走強，黃金在跌破 1322-1325 美元區域後，可能測試 50 日移動均線切入位 1319.25 美元，接下來是 100 日移動均線切入位 1298.50 美元。

藍線期貨總裁 Bill Baruch 週四在一份報告中表示，雖然他長期看漲黃金，但他認為這種「大範圍盤整」時期將會較長。他認為黃金初期支撐位在 1325 美元，若跌至 1309 美元，將吸引買盤進場。

國際現貨黃金週五 (23 日) 亞洲時段盤初在 1330 美元附近盤整，週四因美元兌一籃子貨幣回吐稍早漲幅，提振金價自一周低位 1320 美元反彈，並結束 4 連跌。截至目前，本周金價依舊累計下跌 1.3%，勢將創下 12 月份以來的最大單周跌幅。