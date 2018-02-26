彭博：美國經濟衰退可能是央行新總裁楊金龍任內最大風險

經過 20 年，美國經濟中期的不確定前景將對新任台灣央行總裁造成沈重壓力。

《彭博社》報導指出，儘管預計美國經濟至少將在 2020 年前呈現增長，而楊金龍週一 (25 日) 接下 5 年任期的總裁職務，經濟學家認為在這段期間內環太平洋週邊國家經濟衰退機率是最大的外部風險。

新加坡巴克萊銀行 (Barclays Bank Plc) 經濟學家 Angela Hsieh 表示：「目前已經是美國經濟復甦的最後階段了。」「楊金龍的任職期間內很有可能會出現經濟衰退。」

不過，目前這種前景對島內經濟是有利的，這與楊金龍和卸任的彭淮南截然不同；彭淮南在 1998 年亞洲金融危機期間接任台灣央行總裁。台灣官員今年將經濟增長預測提高至 2.4%，經濟學家預計央行將在第 4 季將基準利率提高至 1.5%。

謝涵函表示，台灣央行有足夠的空間將借貸成本從當前接近歷史低位的 1.375％ 上調，特別是在其他國家央行正朝貨幣政策正常化的方向發展的情況下。但由於出口約佔台灣產出的三分之二左右，匯率對台灣的影響可能會大於利率。

（圖取自彭博）

外匯交易員認為，在去年台幣兌美元匯率飆升 8.1% 後，2018 年上半年升值的幅度應不大。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 駐香港經濟學家 Claire Huang 表示：「楊金龍的最大挑戰可能會在任期中期出現。」「就我們的觀點來看，美國將在那段時間內邁入衰退。這將真正考驗他是否能承受全球性的重大風險。」

但目前而言，隨著經濟的增長，美國聯準會今年將多次升息。