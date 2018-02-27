渣打集團(02888-HK)2017年扭虧為盈賺12.19億 擬每股派11仙

渣打集團(02888-HK)公告稱，集團截至2017年12月31日止十二個月經營收入142.89億，同比增加3%；母公司股東應佔溢利12.19億，上年同期為虧損的2.47億；基本每股盈利由上年的3.4仙升至47.2仙；擬每股派11仙。

期内，零售銀行業務的收入按年增加4%，而倘撇除煺出泰國及菲律賓的零售銀行業務的影響，則增加7%。商業銀行業務的收入按年增加3%。私人銀行業務的收入按年增加1%，撇除2016年第一季度記賬的保險賠償款，則增加6%。中央及其他項目(類别)按年增加29%，乃受惠于利息支出較2016年有所減少。

期內，客戶貸款及墊款淨額按年增加12%至2,856億元。客戶存款為4,117億元，按年增加9%，乃由於集團繼續專注改善其負債質素及種類。因此，集團的客戶墊款對客戶存款比率由2016年12月31日的67.6%上升至69.4%。

於2017年年底的普通股權一級資本比率為13.6%。溢利(經扣除股息)被主要與就若幹金融機構風險承擔採用違約損失率下限有關的風險加權資產增加103億元所抵銷。預期2018年就企業若幹風險承擔採用違約損失率下限將導致風險加權資產增加，惟增幅較小。

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