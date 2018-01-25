劉鶴WEF演講：中國改革或超預期 製造及金融業市場准入大幅放寬

預料將於 3 月出任國務院副總理的中共政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，昨 (24) 日在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上表示，今年是中國改革開放 40 周年，中國將推出新的改革開放舉措，部分可能超出國際社會的預期，包括「大幅度放寬製造業」及「金融業」的市場准入等。

《星島日報》報導，劉鶴於台灣時間昨天上午在瑞士達沃斯第 48 屆世界經濟論壇就「中國的經濟政策」作特別致辭，是他十九大躋身政治局後首在國際場合亮相。由於他是國家主席習近平的首席經濟智囊，外界都想從他的發言中窺探中國經濟新走向。

去年中國 GDP 增長 6.9%，增幅超過預期，更是 7 年來首度回升。劉鶴昨天表示，中國經濟出現企穩向好的態勢，基本面長期向好沒有改變。他說，中國的經濟轉型已經發生，將從快速增長轉入高質量發展。中國的人均收入正由 8000 美元水平，向 1 萬美元水平邁進。今年中國準備減少 1000 萬窮困人口，未來 3 年的任務是消滅絕對貧困、農村窮困人口全部脫窮。

今年是中國改革開放 40 周年，劉鶴說，過去的成功依靠改革開放，未來中國要推動高質量發展，更要依靠改革開放。他透露，中國將在今年推出新的改革開放舉措，有些措施可能會超出國際社會的預期，包括放開金融業、製造業和服務業的市場准入。他重申，中國將堅定維護多邊主義，支持多邊貿易體制。

對於外界關注的影子銀行、地方政府隱性債務等問題，劉鶴說，爭取在未來 3 年，使宏觀槓桿率得到有效控制，令金融服務實體經濟能力增強，系統性風險得到有效防範。他說，對打贏這場戰役充滿信心，思路也非常明確。去年第 4 季開始，中國宏觀經濟槓桿率增速開始邊際變化，金融體系總體健全，儲蓄率比較高。

劉鶴強調，中國金融風險的形成有特定的國際背景，化解中國風險是穩定全球經濟的重要部分，中國歡迎國際社會參與和合作。

中新網引述中國證監會副主席方星海在稍早之前的一場分論壇上表示，中國有能力防控金融風險，持續近 2 年的去槓桿進程也已經取得進展。如果有一些機構希望通過做空中國來牟利，恐怕是行不通的，中國系統的屬性決定了中國能夠防治金融崩潰，因為監管層採取行動的速度很快。