分析師警告：本週2大重磅事件恐讓市場顛簸 繫好安全帶

分析師警告，本週將有密集的重磅事件可能讓市場波動性迅速飆升，投資者需要「繫好安全帶」！

〈鮑威爾國會首秀〉

FX168 財經網報導，據美國聯準會 (Fed) 官網的排程表，Fed 主席鮑威爾 2 月 27 日和 3 月 1 日將赴國會參加聽證會，就 Fed 貨幣政策接受國會議員質詢。3 月 21 日，鮑威爾將迎來 Fed 主席生涯的第一次新聞發佈會。

對於美股這個月的大跌，鮑威爾只在宣誓就任典禮上虛應故事地說「我們將繼續警惕任何威脅金融穩定的風險。」本周國會證詞中，他如何看待近期美股的崩跌，將是一大看點。

Invesco 全球市場策略分析師 Kristina Hooper 認為，美股大跌與 Fed 新舊任主席的交棒同時發生並非巧合。他並認為前任 Fed 主席葉倫讓金融市場失去戒心。她表示，鮑威爾可能和葉倫大不相同。

關於貨幣政策路徑，目前，市場普遍認為，鮑威爾將在國會聽證會上強調 Fed 逐步收緊貨幣政策的必要性。

自 2012 年由歐巴馬任命成為 Fed 理事以來，作為中間派的鮑威爾，從未投出過反對票，他一直是 Fed 主席葉倫漸進升息、溫和縮表政策的大力支持者，甚至可以稱為盟友。

假如鮑威爾確認年內 Fed 將升息 3-4 次，將推動美元上漲。如果鮑威爾的言論相對溫和，沒有談及具體的 Fed 升息次數，投資者可能會認為這是股市和風險貨幣進一步上漲的信號。

美元上周兌 G10 貨幣全線上漲，美元指數過去 4 週裡第 3 週上漲。分析人士說，由於美國近期公佈的資料強勁，他有可能採取強硬立場。若果真如此，對於美元將是一個好消息。

到目前為止，Fed 預計今年升息 3 次，而市場參與者開始將升息次數預期轉向 4 次，甚至 5 次。

〈歐洲火藥桶即將引爆〉

在義大利，3 月 4 日是選舉日。對於金融市場而言，義大利大選無疑是一個重大風險事件，可能引發市場劇烈波動。

如果在 3 月 4 日的義大利大選投票中懸浮議會得以避免、或者沒有考慮脫歐的政黨掌控了局勢，那麼此次大選可能與去年在荷蘭和法國舉行的選舉一樣，被市場認為只是「小題大做」，反之則可能導致市場波動加劇。

瑞信的 Marino 和 Jiang 警告說，市場可能低估了選舉產生混亂結果的風險。債券殖利率表明，市場認為義大利大選是一種孤立的風險，而非歐洲風險。

Marino 和 Jiang 的觀點是，選舉風險可能阻礙歐元兌美元在近期內升至 1.26 上方。

瑞穗國際 (Mizuho International Plc) 上週三 (21 日) 給客戶的一份報告指出，投資者對圍繞義大利大選的尾部風險可能變得有些自滿，他們應該保護自己免受任何市場動盪。要做到這一點，最好的辦法是押注義大利和法國 10 年期債券息差擴大。其他不錯的選擇包括做空歐元兌美元，做多德國互換利差和做空義大利股指。

總體上來看，在 3 月 4 日的義大利大選投票之前，鮮有跡象表明投資者對此感到十分擔憂。瑞穗歐洲、中東及非洲 (EMEA) 利率策略主管 Peter Chatwell 寫道：「這種良性的觀點似乎已經在市場上被強烈地反映出來了。然而，仍存在不對稱風險。」

民意調查顯示，當前執政的義大利民主黨已經明顯地落後於中右翼聯盟和五星運動。如果這次大選五星運動表現強勁，將會讓歐盟陷入最不穩定的情況，組建的聯合政府將會審查北約成員國並會對移民採取強硬立場。

瑞穗表示，該行利用比率價差策略 (Ratio Spread)，目標是法國 2027 年 10 月到期債券殖利率與義大利 2028 年 9 月到期債券殖利率的差值從 88 個基點擴大至 100 個基點。

Chatwell 表示，在使用歐元作為對沖尾部風險的對沖工具方面，投資者應將歐元兌美元下行目標設在 1.18。

就在義大利大選同一天，德國社會民主黨 (SPD) 也將就是否與總理梅克爾的保守派陣營組建新聯合政府進行投票。

巴克萊表示，儘管我們相信，近幾個月歐元走強反映出制度風險的降低，但市場對歐盟體系穩定性的擔憂，以及德國和義大利面臨的新風險，都預示著歐元的下行風險。

巴克萊傾向於做空歐元兌日元，因日本經濟走強及日元被低估。此外，在本月稍早的股市暴跌後，市場對日元的避險需求也有所上升。

具體操作方面，巴克萊建議在 131.32 附近進場做空，獲利了結點設在 128.58，停損點設在 132.69 水準。