美律宣布2起投資案 跨足助聽器及智能音箱

美律 (2439-TW) 今 (26) 日宣布 2 起投資案，擬透過孫公司取得歐仕達聽力科技(廈門)82.5% 股權，投資金額為 6160 萬元人民幣，鎖定中國及全球助聲產品市場；另外，擬以不超過 4580 萬美元投資 Sonavox 集團下的蘇州美聲電子及 Sonavox Canada Inc. 暨其從屬公司 SEAS FABRIKKER，快速布局智能音箱。

美律指出，透過孫公司 Fulicare Co.,Ltd 投資 1045.3 萬元人民幣取得歐仕達聽力科技 (廈門)14% 股權，透過孫公司富立泰 (蘇州) 投資 5114.7 萬元人民幣，取得歐仕達聽力 68.5% 股權，這件投資案將與交易相對人簽訂股權轉讓協議及合資合同。

歐仕達位於中國福建省廈門市，主要提供助聽器及輔助器、聽力檢測設備與聲音相關的康復器械產品與軟體服務，其產品為中國本土品牌助聽器市占率第一名，為中國助聽器內銷市占率前四大公司。

美律表示，美國食品和藥物管理局 (FDA) 在去年 8 月通過將為中輕度聽損的人新增非處方 (OTC) 聽力設備類別，預期在新法推動下，進入助聲產品市場的門檻將大幅降低，帶動整體市場發展潛力。

歐仕達具助聽器研發、設計、軟體、製造、品牌及通路銷售能力，美律則具有大規模電聲產品的製造能力，透過雙方合作將有助於雙方在中國及全球助聽器及輔聽器的快速發展。

美律同時宣布，擬出資不超過 4580 萬美元投資 Sonavox 集團下的蘇州美聲電子及 Sonavox Canada Inc. 暨其從屬公司 SEAS FABRIKKER，以取得該公司 100% 股權。

蘇州美聲電子位中國江蘇省蘇州市，主要代工生產音響設備及家庭用揚聲器；Sonavox Canada Inc. 位於加拿大安大略省旺市 (Vaughan)，負責音響設備及家庭用揚聲器的研發設計及北美地區銷售；SEAS FABRIKKER 位於挪威東福爾裙美斯 (Moss)，為世界著名的高級喇叭單聲生產公司，產品自行研發設計、生產與歐洲地區銷售。

美律指出，這件投資案將再召開功能性委員會、董事會，審議及討論具體投資條件及相關契約。

美律表示，根據里昂研究報告，智能音箱 2017-2020 年，年複合成長率 35%，整體市場規模至 2020 年達 102 億美元，Sonavox 集團具有高級喇叭單聲及高級音響的研發、設計及生產能力；美律則具有大規模自動化電聲產品的生產技術及世界級電聲客戶基礎，透過雙方合作，有助在智能音箱的快速布局。