〈南亞科今年展望〉去年員工酬勞13.64億年增近2倍 祭獎勵金防堵陸企搶人

南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (26) 日坦言，員工的確有遭對岸挖角約 50 人，面對陸企高薪挖角威脅，除提高員工酬勞之外，還將多管齊下留才，將針對基礎重要技術人才給予特別獎勵方案，發放獎勵金。南亞科去年獲利創高，董事會也通過員工酬勞 13.64 億元，較前年 4.6 億元年增近 2 倍；以員工人數約 2900 人計算，每人可領 47 萬元。

南亞科在農曆年前發生新北地檢署約談楊姓、劉姓前員工，涉嫌竊取公司有關 DRAM 產品製造技術的營業秘密後離職案，南亞科特別發出聲明強調，將全力配合檢調進行後續偵查程序，且將持續調查及追訴任何不法情事，確保研發成果。

李培瑛針對這起事件指出，面對中國大陸廠商用優厚的條件挖角，且有員工攜出營業秘密投靠等情事，除強化門禁、手機、電腦及相關配件等的管理，做好資訊安全保護外，也會全力配合檢調機關調查及追訴。

他表示，去年 500 人專案留才方案，有產生很大效用，未來將持續強化競爭力，公司有良好的經營績效並跟員工分享，改善員工酬勞，有助留住人才，另外，政府在改善留才方案上也有在進行，例如改善產創條例，未來員工在認股方面會有一些留才效用，政府已在做這方面規劃。

李培瑛說，相比陸企一對一的挖角條件，公司很難跟對岸優渥條件相比，但是留才方案將有很大幫助，尤其是員工留在台灣有在地好處，不用遠離家園，且台灣工作保障較為長遠。

他強調，針對重要技術人才也將給予特別的獎勵方案，此部分還要經董事會討論，但今年原則上會持續做特別留才方案，發放特別獎勵金，所有基礎重要的技術人員都包含在內。