〈南亞科今年展望〉擬配股息108.79億元 每股現金股利3.5-3.62元

南亞科 (2408-TW) 去年稅後純益 402.9 億元，每股純益 14.36 元，雙雙創下歷史新高，總經理李培瑛今 (26) 日指出，董事會通過去年盈餘分配，擬發出現金股利總額 108.79 億元，每股現金股利約介於 3.5-3.62 元間，實際每股股利將依除息公告日股份總數計算，股東會預計 5 月 24 日召開。

李培瑛表示，去年稅後淨利創新高，主要貢獻來自市場環境有利之外，在公司營運上也受惠 20 奈米製程及產品進度超前，加上業外收益增加，推升整體營運績效。

他指出，南亞科去年度稅後純益 402.9 億元，其中來自一次性損益包含出售美光股票，實現投資利益約 321.5 億元，及認列可轉換公司債的選擇權評價損失 76 億元；董事會通過股利支出總額為 108.79 億元，現金殖利率 4.56%，依 2 月 23 日股價 79.9 元計算，配息率 27%，如果不含出售美光股票及 ECB 評估損失，配息率為 68.9%。

李培瑛表示，因應市場需求及提升公司長期競爭力，預估今年資本支出 115 億元，主要用在先進製程、新產品開發以及 20 奈米設備尾款支付。

李培瑛指出，5 億美元海外可轉換公司債 (ECB) 已轉換超過 9 成 (截至 2/26 轉換比為 98.12%)，依據發行辦法，已啟動提前贖回程序，債券持有人在 3 月 7 日前若未執行轉換，公司得提前贖回，預計 3 月 14 日將未執行轉換的 ECB 全數贖回。