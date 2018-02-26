台股盤後－月線反壓難攻 造紙、顯卡吸金 大立光卻扯後腿 小漲42點

台股今 (26) 日繼續由中小型股帶頭，包括顯卡及無線充電等電子次族群續強，另外傳產的造紙類股也因為漲價效應，吸引買盤湧入，指數差點收復月線，不過因為電子權值股相對失色，大立光中場翻黑，尾盤跌幅擴大，鴻海也收黑，僅台積電力守平盤，終場僅上漲 42.15 點，以 10836.7 點作收，成交量 1200.8 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣拉高震盪，盤中也一度僅差 0.02 點就站上月線，不過終場仍上漲 0.95 點，以 148.57 點作收，成交值 300.74 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的依然是造紙類股，達 5.9%，貿易百貨漲逾 3%，油電燃氣漲逾 2%，玻陶、食品、電機機械、化學等漲幅也超過 1%，紡纖、電子零組件、化學生醫、觀光、航運、半導體、電子通路、塑膠、生醫、 橡膠、通信網路、其他電子、資訊服務、金融、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有光電、電器電纜、汽車、鋼鐵、水泥、電腦設備、其他類等。

比特幣概念股今天持續成為買盤追逐焦點，撼訊開盤就直接跳空漲停，拉出第 6 根漲停，也帶動青雲、麗臺、承啟、精英等均收紅，另外，以高階電源供應器切入挖礦領域的曜越，今天也衝上漲停。

無線充電儘管走勢略為呈現虎頭蛇尾，不過聯昌仍力守漲停，迅杰、凌通、盛群、致伸、全漢、瑞昱、新唐、僑威、美律、群電、奇力新、晶焱、台達電等漲幅也均超過 1%。

至於造紙股雖然沒有個股漲停，不過漲幅最低的台紙也接近 3%，永豐餘、榮成、正隆、寶隆、士紙、華紙等漲幅也均超過 4%。

電子三雄則是大立光表現最弱，僅表現了 3 分之 1 場，雖然一度收復 4000 元大關，但是中場開始就翻落到平盤之下；鴻海則是早盤均力守平盤下，尾盤才由紅翻黑，至於台積電則是相對穩健，仍以小紅作收。

分析師林孟漢表示，台股今天雖然沒有站上月線，不過盤中已經回補了 2 月 6 日的跳空缺口，儘管沒有順利填補缺口，但是就技術線型來看，至少仍相對強勢，由於月線呈現下彎趨勢，預料指數只要能繼續穩住，最快明天就有機會再度挑戰月線，是否有機會攻克月線，就要看成交量能否放大，以及電子權值股是否回神了。