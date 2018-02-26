〈訊連法說〉新系列產品助攻 下半年可望有顯著轉型效益

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (26) 日舉行法說，展望今年，訊連董事長黃肇雄表示，目前商業模式持續轉型，預計下半年成效將更明顯，新系列產品也將有顯著營收貢獻，轉投資玩美移動則要力拚損益兩平。

此外，訊連也預計，4 月將推出針對專業影像編輯用戶的人工智慧 (AI) 技術產品。

黃肇雄表示，訊連近年致力商業模式轉型，今年下半年起成效將更顯著，轉型可分為 3 領域，第一為銷售通路、第二為產品組合的調整、第三為針對新目標市場的系列產品。

黃肇雄指出，去年營收受到兩方壓力夾擊，第一為與 OEM 廠間的連結性強，在 OEM 大廠營運表現不佳下，使訊連此部分營收來源大幅減少；第二本來為光碟機大廠，但目前光碟機產品已非市場主流，使營運面受壓。

展望今年，黃肇雄表示，銷售通路部分，未來受 OEM 影響的營收占比將會持續降低，提高 B2C 產品比重，目前 B2C 毛利占比已從 2014 年的 46% 成長至 2017 年的 63%；產品類別轉型部分，由非光碟機相關產品組成的 B2C 毛利占比已從 2014 年的 58%，成長至 2017 年的 64%，今年也將延續此成長趨勢。

針對新目標市場推出的 Work 系列產品，黃肇雄指出，該系列產品線已於去年發動，系列產品包括 U Webinar、U-Meeting 與 U-Messenger，欲搶攻企業與教育機構的社交平台市場，他並說，今年針對此系列產品將擴大投資，預計今年下半年營收可望有顯著貢獻，擺脫過去幾年負成長現象，開始進入成長週期。

訊連目前也持續投入 AI 技術產品研究，黃肇雄透露，預計今年 4 月將推出旗下第 2 款應用人工智慧的技術產品，在影片或照片上運用 AI 處理的轉換，套用不同影像風格與效果，如將真人拍攝電影轉換為梵谷畫作的油畫效果，目標族群為專業影像編輯用戶。

至於轉投資持股 48% 的玩美移動，訊連 2017 年認列其投資損失約 2.17 億元，黃肇雄表示，今年玩美營運動能強勁，營收可望增溫，力拚全年損益兩平，進而使訊連認列損失部位減少。

此外，黃肇雄也透露，繼先前成立的 AI 團隊後，目前已看到區塊鏈有機會的商業模式，正考慮是否成立區塊鏈研發團隊，但目前仍未有定案，待具體成型後再對外公布。