群創控惠科專利侵權 王志超：要求全面停止生產侵權產品

群創 (3481-TW) 今 (26) 日指出，已在今年 2 月 12 日同時向廣州知識產權法院，寧波市中級人民法院共提起 17 件專利侵權訴訟，指控重慶惠科金渝光電，合肥惠科金揚科技及其經銷商涉嫌侵犯 17 件專利權，董事長暨執行長王志超表示，要求惠科即刻停止侵權行為，全面停止生產侵權產品，銷毀相關庫存及生產設備。

王志超強調，決不允許任何人，以任何方式侵害群創的知識產權，呼籲中國企業充分尊重其知識產權，共同維護誠實守信的經營環境，並期許中國法院依法公正審判此侵權案，以正視聽。

他指出，群創長期投入大量資源及人力，研發面板高端製造技術，在各國獲得多項專利，同時，在自有技術基礎上，研發團隊持續並積極精進各項研發成果，對於同業也本著公平競爭，友善合作的立場，共同研發或授權技術。



群創指出，重慶惠科金渝光電未經許可，大量製造、銷售涉嫌侵犯 17 件專利權的液晶面板產品，並提供給合肥惠科金揚科技有限公司（同樣未經許可）生產包括但不限於型號為 H32L1，H32S2 的 HKC 品牌電視機或其他顯示器裝置，上述型號電視已通過網站和實體店鋪在中國各地大量銷售。

群創日 K 線圖

近年中國企業以挖角面板廠員工為手段，直接或間接竊取高端技術與營業秘密之舉，群創表示，此非強國企業所當為，對汲汲營營竊取專利與營業秘密的不法企業，中國政府應以毋枉毋縱態度處理。