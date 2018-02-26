〈房產〉北市去年1500萬元以下平價社區 萬華成交逾百件居冠

根據實價登錄資料，台北市去年總價 1500 萬元內的平價成交物件，件數前 2 名集中在萬華區，第 1 名為興富發 (2542-TW) 的「台北晶麒」成交件數 61 件最多，其次為「京都大觀」的 59 件，兩者合計超過百件。

台北市 2017 年全年總價 1500 萬元內的社區交易量，前 3 名分別為萬華區的「台北晶麒」、「京都大觀」及北投區的「楓香宿」入榜，永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，台北市萬華區發展較早，生活機能相對成熟，加上北市府致力西區門戶計畫，台北燈節已連續 2 年在西門町盛大舉辦，也讓萬華區越加富有活力，台北晶麒與京都大觀都在西門町商圈周圍，生活採買機能便捷，因此台北晶麒去年成交 61 件，成交總價落在 860-1480 萬元之間，物件多是 1 房 1 廳 1 衛的套房型產品。

排名第 2 的京都大觀，去年成交 59 件，成交總價介於 1138 萬至 1477 萬之間，建坪約 19-24 坪，主要為一至兩房小宅。至於入榜第 3 名的北投區「楓香宿」，去年成交 20 件，成交總價落在 1000-1350 萬元之間，謝志傑強調，北投區依山傍水，生活環境清幽，加上溫泉資源增添該區休閒養生的樂趣，房價在台北市中相對平價，因此帶動該區的購屋需求。

至於新北市去年總價 1000 萬元內的社區交易量，淡水區「台北灣 - 四季之旅」以成交 199 件奪得第一，成交總價落在 475-1000 萬之間，淡水成為新北市去年行政區交易王，主要來自淡海新市鎮交屋帶動，另外淡海輕軌綠山線預期將在今年底完工通車，可望帶動區域發展，也吸引消費者進場購屋。

雙北市房屋市場交易仍然緩步築底，謝志傑認為，購買平價屋時不妨以交易熱門的社區作為參考指標，在周邊尋找相仿的建案或社區，選擇生活及交通機能較成熟的區位，如欲選購重劃區則需進一步觀察其未來發展及價格是否合乎期待。