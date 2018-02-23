〈房產〉五大銀行房貸利率略彈至5個月高點 穩在1.63%左右

台灣央行今 (23) 日公布 1 月五大銀行 (包括台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款金額為 475.82 億元，較上月略減 9.9 億元，為 3 個月來低點，主要是季節性因素影響，而房貸利率微幅增加 0.003 個百分點至 1.635%，創 5 個月來高點，央行認為，近期房貸利率穩在 1.63% 左右並無太大變動。

央行說明，1 月五大銀行新承做首購族低利的「青年安心成家方案」為 86.6 億元，較去年 12 月的 92 億元減少，占整體新承做房貸的比重由 19% 降至 18.2%，也因此使購屋貸款加權平均放款利率略為反彈。

根據各地政局公布的 1 月買賣移轉棟數資料顯示，六都買賣移轉棟數 1 月共 1.93 萬棟，略高於上月的 1.92 萬棟，也是是近 5 年以來首度見到 1 月移轉高於前一個年度的 12 月，且和去年同期相比，年增 23%，其中新北市、台中市和高雄市都是移轉量月增且年增的區域。

從最具指標性的雙北來看，台北市今年 1 月的買賣移轉棟數為 2343 棟，月減 8% 但年增 33%，同時也是連續 3 個月買賣移轉棟數突破 2000 棟，顯示房市交易量逐漸穩定。

至於新北市 1 月買賣移轉棟數為 4916 棟，月增 4% 且年增 9%，並創近 7 個月以來的高點。

央行官員指出，新北市部分推案讓利再加上新屋交屋潮，使「成交棟數還是蠻多」，暗示整體房市逐漸趨穩。

房仲業者說明，從近期仲介 1 月表現來看，房市買氣並未在農曆年前消退，房市正處在「價格盤整、量能回溫」態勢。

央行統計 1 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.309%，月減 0.113 個百分點，主要是因周轉金貸款利率下降所致。

若不含國庫借款，則 1 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.390%，較上月下降 0.058 個百分點。