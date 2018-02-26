〈央行總裁交接〉彭淮南正式退休 仍心繫匯率

台灣央行今 (26) 日舉行新舊任總裁交接典禮，已卸任的總裁彭淮南，在交接典禮中致詞時細數過去 20 年來的點滴，包括促進金融穩定、健全銀行業務、穩定幣值、健全支付系統、對外溝通與透明化等，他並再次對外匯市場波動做了一番說明，顯然相當心繫匯率波動。

彭淮南指出，金融市場的參與者，往往依據集中化訊息採取行動，在外匯市場上多數人會基於同樣的訊息採取相似的投資操作，因而經常導致匯率過度反應，干擾經濟正常運作。

彭淮南說，大國的貨幣政策會產生全球金融循環，導致跨國資本經常大幅移動，並波及其他國家，因此，不論採行何種匯率制度，都難以達成貨幣政策的自主性，因此有必要採取管理浮動匯率制度。

彭淮南強調，台灣是高度開放的小型經濟體，深受全球經濟金融波動的影響，有必要採取管理浮動匯率制度，並在必要時實施一定程度的資本管理，以保有貨幣政策的自主性。

彭淮南在央行服務長達 43 年 9 個月，加計台銀、中信局和中國商銀的年資，在銀行業服務共達 51 年 5 個月。

對於新任總裁楊金龍接棒，彭淮南認為，楊金龍在央行服務近 30 年，學經歷經驗豐富，是國家也是央行深慶的人。

彭淮南在致詞最後也難得感性地說，「過去為了趕工常常有勞各位加班，謝謝大家的合作與包容」。