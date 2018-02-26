去年薪資創高無感？4大產業薪情好 卻有3大產業均薪僅30K左右…

主計總處今 (26) 日公布去年每人每月實質總薪資 47,271 元創歷年最高，年增 1.83%，然而，主計總處也指出，各行業「薪情」大不同，以電信業 103,480 元、銀行業 97,786 元、電力及燃氣供應業 94,551 元和航空運輸業 88,770 元相對高，然而其他汽車客運業 (如遊覽車) 僅 26,489 元、美髮及美容美體業 28,029 元，以及部分工時員工較多的餐飲業 32,688 元相對較低。

主計總處指出，去年每人每月經常性薪資平均為 39,953 元，年增 1.82%；扣除全年消費者物價指數上漲 0.62% 後，實質經常性薪資增加 1.20%。

而加計加班費、績效獎金等非經常性薪資後，去年每人每月總薪資平均為 49,989 元，年增 2.46%，每人每月實質總薪資 47,271 元，是歷年最高，年增 1.83%。

另一方面，主計總處指出，去年受僱員工人數平均為 756 萬人，年增 11 萬 1000 人或 1.49%，其中工業部門增加 1.21%，服務業部門增 1.70%。

就行業別觀察，製造業增 3 萬 9000 人，其中，電子零組件製造業增加 8000 人、機械設備製造業增加 7000 人；而住宿及餐飲業增 1 萬 6000 人、批發業增加 1 萬 3000 人，醫療保健服務業增 1 萬 1000 人。

餐飲業近 10 年從業人口增加近 14 萬人最多

主計總處說明，近 10 年受僱員工人數增加 103 萬 6000 人或 15.88%，主要增加行業是餐飲業，增加人數達 13 萬 9000 人或 66.93%，而批發業增加 11 萬 5000 人或 11.90%、醫療保健服務業增加 9 萬 3000 人或 35.37%、電子零組件製造業增加 7 萬人或 13.30%，此 4 個行業增加人數合計占總增加人數 4 成。

不過，紡織業減少 1 萬人或 8.17%，成和服飾品製造業減少 9000 人或 19.04%，皮革、毛皮和其製品製造業減少 6000 人或 19.20%，減少較多。