〈央行總裁交接〉細數14A彭總裁應該被記得的5大事蹟

台灣央行今 (26) 日進行新舊任總裁交接典禮，彭淮南正式退休，由副總裁楊金龍接任總裁一職，行政院副院長施俊吉今 (26) 日主持典禮時指出，卸任的 14A 總裁彭淮南應該被記得的 5 大事蹟，包括國民所得長大 1 倍、貨幣供給 (M2) 增加 2.6 倍、物價穩定、維持匯率動態穩定有效保護我國出口競爭優勢，以及銀行體質轉強。

施俊吉說明，20 年前彭總裁上任時，我國人均 GDP 是 12840 美元，現在已成長至 24331 美元，國民所得在彭淮南任職期間長大 1 倍。

第二，20 年來台灣貨幣供給從 16.3 兆元成長至 42.7 兆元，增加了 2.6 倍，並擴大了我國總體經濟規模。

第三．我國消費者物價指數 (CPI) 平均每年僅成長 0.89%，物價波動相當穩定，有利民生經濟。

第四，新台幣長年以來兌美元波動幅度較歐元、日圓、韓元和星幣低，有效保護我國的進口優勢，央行成功維持匯率動態穩定。

第五，國內銀行逾放比在 2001 年是 11.27%，為歷史高點，當時有許多銀行急需整頓，而目前銀行逾放比是 0.28%，銀行體質已明顯轉強，是彭總裁為金融業打理出發展的利基。

20 年來彭淮南共歷經 3 次政黨輪替，期間台灣經歷了亞洲金融風暴、科技泡沫和金融好要，國內則有 921 大地震、SARS 和 2006 年本土金融危機，施俊吉說，這些攸關台灣經濟發展的建樹都是彭淮南值得被懷念的理由。