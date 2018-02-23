國內資金錢進海外 金融帳Q4淨流出逾210億美元創單季新高

台灣央行今 (23) 日公布 2017 年第 4 季國際收支，由於國內保險公司持續赴海外投資，金融帳單季淨流出 (又稱金融帳淨資產增加) 多達 210.6 億美元，並創最大淨流出金額，累計金融帳已連續 30 季淨流出，合計達 3549.3 億美元 (約新台幣 10.4 兆元)。這也顯示國內保險公司持有資金積極赴海外投資，造成金融帳單季流出金額衝高。

就全年度來看，2017 年全年經常帳順差 840.9 億美元，金融帳淨資產增加 686.4 億美元，均創新高，央行準備資產增加 124.7 億美元。

央行指出，經常帳有順差是因「賣的比買的多」，使一國對外淨債權必然增加，而對外淨債權的增加若由民間部門持有，就是金融帳淨資產增加，「是必然的狀況」，因此「很容易每年創高」。

央行官員進一步解釋，對外淨債權增加與國內投資工具多寡無關，不過，坦言「國內投資率若高一點自然會使金融帳淨資產下降」， 顯然國內投資率仍有待提升。

就金融帳第 4 季來看，直接投資淨資產增加 15.6 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 20.9 億美元，外資直接投資淨增加 5.3 億美元。

而證券投資淨資產增加 143.3 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 162.1 億美元，央行解釋主要是因保險公司投資國外債務證券增加，不過，由於外資增持台股，使非居民證券投資淨增加 18.9 億美元。

至於經常帳，第 4 季順差 265.8 億美元，其中，商品貿易順差為 232.2 億美元，較上年同季增加 40.3 億美元，央行官員指出，去年商品出表現非常好。

不過，在國人出國旅遊風氣盛，可觀察到經常帳項下的旅行收支連 8 季逆差，旅行支出為 42.2 億美元，旅行收入僅 35.7 億美元。

央行也列出經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國、馬來西亞、俄羅斯等，其金融帳淨資產多呈增加。