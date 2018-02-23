〈楊金龍將上任〉兩位央行繼任者 將面對2大嚴峻國際金融市場考驗

台灣央行新舊任總裁將於 26 日進行交接，除了接任總裁的楊金龍，還有總統蔡英文已任命由台大經濟系教授陳南光接任副總裁一職，央行人事有新氣象，但將馬上面臨變化快速的國際金融情勢，楊金龍和陳南光主要需面對的是美歐日的雙率政策變化，而美國 4 月又將公布匯率操縱國觀察名單，台灣這艘小船如何在大浪中動態穩定航行，考驗著兩位繼任者的智慧。

儘管美國總統川普表態希望看到強勢美元，再加上美國聯準會升息趨勢明確，但川普政府與共和黨主導的寬鬆財政政策，使美元多空拉鋸力道加重，也導致國際資金的流向不明朗，非美貨幣波動加劇。

不僅如此，即便面對美元近來變化多端的局勢，央行也難有太明朗的作為，主要是每年美國財政部會重新審視各國匯率操縱情形，並於 4 月和 10 月公布匯率操縱國觀察名單，即便台灣已成功於去年 10 月獲得移除，但未來央行對待新台幣波動的態度勢必無法過度介入，尾盤「看不見的手」難有作為，匯市考驗恐更加嚴竣。

此外，歐元區官員可能在未來幾周內將選出歐洲中央銀行副總裁人選，開啟歐洲央行長達兩年高層人事變化的序幕，而結果也將預告總裁德拉吉 2019 年任期屆滿後，未來的歐央人事變化。

而日本政府日前已任命黑田東彥連任日本央行行長，代表寬鬆政策方向不變，可說是目前主要央行中最鴿派者，台灣按兵不動的利率政策何時開始轉向受矚目。

市場一般認為楊金龍將持續貫徹彭淮南對雙率堅持的方向，不至於有太大變化，不過，楊金龍是典型央行人，真正的實務面操作效果還有待考驗，若無法有太多創新作為，能否因應變化快速的國際環境？

另一方面，蔡英文任命陳南光出任央行副總裁，陳南光是過去曾擔任央行副總裁一職的陳師孟學生。

陳南光現年 53 歲，學歷為國立台灣大學經濟學系畢業、經濟學研究所碩士、美國明尼蘇達大學經濟學博士，曾任美國明尼蘇達大學經濟學系講師、國立台灣大學經濟學系助理教授、副教授和教授，具有相當豐富的學界背景，且自 2013 年起擔任央行金融穩定評估會委員，已多次參與央行委託研究計畫，熟稔總體經濟、貨幣銀行和金融市場。

在央行人楊金龍以及學界經驗豐富的陳南光搭配下，外界也期待央行的新氣象。