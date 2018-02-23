〈楊金龍將上任〉3大央行動態分歧 「楊規」細節最慢3月底見分曉

台灣央行卸任和新任總裁交接典禮將於 2 月 26 日上午舉行，總統蔡英文已任命副總裁楊金龍接任總裁，任期 5 年，面對偏鷹派的美國聯準會 (Fed) 態度、歐洲央行 (ECB) 即將有一系列重大人事變動，以及日銀維持寬鬆的腳步，楊金龍將如何因應；業界認為，楊金龍接任總裁一職，究竟能否端出新的「楊規」，還有待第一季理監事會議與外界的溝通來觀察。

彭淮南即便將屆滿退休，仍維持幾乎全年無休的腳步，今年春假期間仍坐鎮央行緊盯國際金融市場，楊金龍也維持一樣勤奮不休的工作態度，楊金龍日前指出，國際盤大致持穩，也強調期望新的一年金融市場更加穩定。

不過，可觀察到 Fed 公布 1 月利率決議會議紀錄，釋出維持升息基調的態度被市場解讀為偏向鷹派，反觀 ECB 總裁德拉吉提出今年升息的可能性非常低，但 ECB 即將有一系列人事變動，同時，日銀總裁黑田東彥獲提名連任，一般預料日銀將持續寬鬆貨幣政策，因此，楊金龍除了要立即面對美元變化快速的情勢，還有主要央行包括 ECB 和日銀並不一致的雙率政策。

楊金龍自 1989 年進入央行，在央行任職近 30 年的他被視為最能貫徹「彭規」的繼任總裁人選，儘管新任總裁令外界無太大的懸念，不過，前有「14A 總裁」的比較壓力，後有國際金融情勢不斷快速變化，市場都在看有純正央行人血統的楊金龍，是否缺乏央行以外的金融實務經驗？能否獨挑大樑？

楊金龍民國 42 年出生，現年 65 歲，於民國 65 年自國立政治大學銀行系畢業後取得政治大學國際貿易研究所碩士學位，民國 78 年再取得英國伯明罕大學經濟研究所博士學位。

楊金龍進入央行後曾任經濟研究處研究員、外匯局襄理、行務委員、駐倫敦代表辦事處主任、行務委員、業務局副局長和業務局局長，在央行的歷練相當完整，自 2008 年 3 月擔任副總裁至今共 10 年，面對外界恭賀接下總裁一職，他也不忘感謝「長官的栽培」。