別輕忽通膨 美林：是時候別再看空美元了

儘管市場仍瀰漫看空美元的氣氛，但 2 月以來美元已經攀升 0.8%，今年以來的跌幅縮小到 2.7%，近期連續 4 個交易日上漲，美銀美林認為，這可能預示著美元未來轉強的走勢。

美元指數周三重回 90 之上。

美銀美林外匯策略師 Athanasios Vamvakidis 在報告中寫道，市場可能會因為過早地定價貨幣政策趨同而出現錯誤，因為今年美國的通脹率將會上升，很可能高於市場預期，而這有助於美元走強。

Vamvakidis 認為，那些押注歐洲和日本央行貨幣政策轉變的投資人可能會對改變的規模和速度感到失望。因為美國聯準會預期未來 2 年內將提高利率，而歐洲和日本央行的貨幣政策可能繼續與聯準會分道揚鑣。

此外，美國的通膨率可能會超過其它發達國家，Vamvakidis 說，如果此觀點正確，那麼美元走強勢在必行。

美國近期經濟數據顯示，工資上漲速度超過預期，失業率維持在 4.1%，元月份的核心 CPI 較去年同月的漲幅達 1.8%，同時創下 2005 年以來最大月增幅。

美國 CPI 月增幅走高，美元出現反彈。（來源：Bloomber）

不過，目前看空美元似乎仍是主流看法，根據美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）的數據，美元近期反彈並未影響投資人看空，對沖基金和貨幣經理人的美元淨空倉仍然高於過去一年的平均水平。

看空美元持續走跌的投資人預期，各國央行將很快跟進聯準會的升息步伐，縮減金融風暴後的刺激措施，使得各國貨幣兌美元走強。