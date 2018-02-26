北上資金加速布局A股 兩日淨流入近42億元

春節長假後，滬、深兩市主要股指連續收漲，互聯互通市場成交活躍，北上資金加速布局A股，據統計兩個交易日合計淨買入近42億元，北上資金延續了節前“買酒”模式，白酒股和銀行股基本獲集體加倉，貴州茅台淨買入力度居首。

據Wind統計，2月22、23日，借助滬、深股通的北上資金成交活躍，分别淨買入約22億和19億元，整體延續了節前市場企穩、加倉模式;南下資金也保持淨買入，合計87億港元。

互通标的對應的各大板塊中，滬市主板資金變動最大。據e公司統計，北上資金從節前流出滬市主板近10億元，變為節後流入22億元，中小板加快了節前流入節奏，環比增至近10億元，平均持股比例提高至0.54%，創業板也獲小幅加倉。

兩個交易日内，A股互通标的上漲數量環比減少，截至2月23日收盤，超過700家陸股通标的上漲，數量環比下降，申萬采掘、鋼鐵、建築裝飾等板塊漲幅居前;恒指震蕩反彈下，港股通标的上漲個股數量環比增加，其中，原材料、資訊科技和能源等板塊居前漲幅領先。

北上資金基本延續了節前加倉白酒股模式。節後對龍頭股貴州茅台重拾舊愛，合計淨買入近6億元，超過節前三個交易日中，加倉力度最大的白酒股五糧液對應金額。港交所披露易顯示，滬股通持有貴州茅台股份已增至5.67%。

據統計，除貴州茅台外，五糧液、洋河股份、泸州老窖等節前獲密集加倉的次高端白酒龍頭繼續獲親睐。另外，以銀行股為代表的金融股獲北上資金集中加倉，其中平安銀行加倉力度最大約2億元，建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行等獲北上資金4800萬元至1億元不等淨買入。

來源：證券時報·e公司

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