億勝生物(01061-HK)擬認購500萬美元MeiraGTx可換股優先C股

億勝生物(01061-HK)公布，于2018年2月23日，MeiraGTx Limited與集團的直接全資附屬公司Essex Bio-Investment Limited訂立認購協議，據此，Essex Bio-Investment同意認購而MeiraGTx同意發行MeiraGTx的可換股優先C股。認購事項的總代價將約為500萬美元(相當于約3900萬港元)。Essex Bio-Investment將予認購的優先C 股數目將占MeiraGTx現有已發行優先C股約8.3%，并將占經認購事項擴大的已發行優先C股約 7.7%。

公司獲MeiraGTx告知，MeiraGTx(一間于英格蘭及威爾斯註冊成立及登記的公司)為開發針對各種并無有效療法的遺傳及後天疾病的新型基因治療療法的臨床階段生物科技公司。MeiraGTx專注于開發罕見遺傳性失明等眼部疾病、頭頸癌放射性治療後的口腔乾燥症，以及肌萎縮性嵴髓側索硬化症等神經退行性疾病的療法。

公告稱，集團計劃透過認購優先C股與MeiraGTx建立業務關系，倘將來集團與MeiraGTx進行策略合作，以期産生協同效應。

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