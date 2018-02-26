【盈喜】卓能(00131-HK)料中期溢利有所增加

卓能(00131-HK)公布，預期於截至2017年12月31日止六個月所錄得之公司擁有人應佔溢利，將較截至2016年12月31日止六個月大幅增加。儘管集團於截至2017年12月31日止六個月之收入及毛利分別約為3540萬元及2260萬港元，較截至2016年12月31日止六個月分別約為16.679億元及13.62億元大幅減少，然而，預期截至2017年12月31日止六個月之公司擁有人應佔溢利將會有所增加，此乃主要由於集團投資物業公允價值之變動(截至2017年12月31日止六個月約為9.842億元，而截至2016年12月31日止六個月則為虧損約2100萬元；所得稅支出減少(截至2017年12月31日止六個月約為4.515億元，而截至2016年12月31日止六個月則約為8.685億元；及行政費用減少(截至2017年12月31日止六個月約為2840萬元，而截至2016年12月31日止六個月則約為6610萬元所致。收入及毛利減少以及投資物業公允價值增加乃由於將深圳市待出售之發展中物業改為投資物業以賺取租金收入所致。
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