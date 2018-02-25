加入LINE帳號可領加油券？中油澄清：是假的

使用通訊軟體要特別注意，LINE 又出現詐騙事件！針對近日有 LINE 群組假藉中油名義，並仿造火炬商標，宣稱加入帳號就可以領取加油券、現金抵用券等一事，中油 25 日發布聲明強調，該帳號並非中油公司所設，提醒民眾不要上當，對於不肖業者將視情況採取法律行動。

隨著網路社群興起，各類詐騙手法層出不窮且推陳出新，去年 LINE 群組就曾出現「歡慶台灣中油 60 周年現在只要加入台灣中油官方 LINE 帳號即可領取 500 元現金抵用券」的詐騙訊息，近日又再度捲土重來。

LINE 群組出現假藉「台灣中油股份有限公司」名義、蓄意使用「CPC」紅白藍企業識別標誌，並仿造「中油火炬商標」的詐騙活動訊息，宣稱加入台灣中油官方 LINE 帳號或分享相關訊息就可領取加油券、現金抵用券等訊息。

中油重申，該帳號並非中油公司所設，提醒社會大眾不要受騙上當之外，也針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，將視情況採取法律行動。

中油澄清，目前他們未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動都是以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據，建議民眾若是遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供的功能提出檢舉，以避免更多不知情民眾因個資遭到竊取而受害。

此外，中油也強調，真正的中油火炬商標要請注意火把下方有「中油」二字，另藍色外環下端為「資」字，而非「中」字。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』