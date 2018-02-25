傳奇2/27推出今年首款手遊新作 增添營運動能

遊戲研發商傳奇 (4994-TW) 自行研發製作的手遊《時空契約》，現正進行不刪檔測試，事前登錄活動也熱烈持續中，傳奇表示，該款手遊將於 27 日正式上架，此為傳奇今年所推出的首款遊戲，可望為本季營運增添動能。

傳奇表示，《時空契約》為自行研發製作的手遊，採用可愛日系美術風格，打造出本格穿越系 RPG，已於 1 月中旬在港澳地區展開封閉測試，1 月底也已開放台灣雙平台玩家預先登錄，並將於 27 日正式上架，目前正進行不刪檔測試，製作團隊日前也已釋出探索事件與寶藏圖等玩法，以供玩家參考。

此外，傳奇旗下人氣手遊《幻想神域：啟源女神》也將針對海外市場發行國際英文版《AURA KINGDOM》，佈局海外手遊市場，傳奇表示，除手遊版與 PC 版外，《幻想神域：啟源女神》也開發 PS4 版本，將於日本市場推出。

據悉，該款手遊前身為網路遊戲《幻想神域》，其推出 3 年內，活躍用戶即成長至 1800 萬，傳奇便於 2016 年在台灣、港澳、日本、韓國與泰國等地推出手遊版本，欲搶攻手遊市場商機，並寫下行動雙平台下載榜台灣第一、最高營收榜第二的佳績。

傳奇 1 月合併營收 5272 萬元，月增 1 成，年減 32.46%；去年全年合併營收 9.64 億元，年減 10.71%。

