〈名師解盤〉農曆年新春開紅盤近10年機率60% 就怕美股來搗亂

台股金雞年封關順利擺脫美股震撼教育周，以上漲 49 點，收復年線作收。展望金狗年紅盤，法人表示，根據近 10 年統計，台股有 60% 的機會在新春開紅盤並收紅，不過今年最大變數，仍是在台股農曆休市期間，美股能否持穩。

根據統計，從 2008 年到 2017 年這 10 年之間，台股共有 6 年的新春開紅盤是順利收紅的，包括 2016 年、2015 年、2013 年、2012 年、2010 年及 2009 年。至於下跌的年份，則有 2017 年、2014 年、2011 年及 2008 年，剛好呈現漲 2 年跌 1 年的走勢，如果維持這樣的趨勢，今年有較高機率收紅。

第一金投顧董事長陳奕光指出，如果在台股休市期間，不要求美股接連大漲，只要能守住在現在的水準，對台股開紅盤來說，就是一個不錯的環境。

分析師呂漢威則表示，台股在近期初出現較大幅度震盪時，中小型股都相對抗跌，顯示內資心態還是比外資來的偏多一點，如果內資心態不變，隨著國際股市能夠逐漸回穩，預料新春開紅盤日投資人應該可以稍微安心一點。

分析師林孟漢則指出，台股接下來有一個重要觀察指標，就是人氣是否潰散，要觀察人氣，就可以觀察之前的強勢族群是否續強，包括挖礦概念股、生技、被動元件及 MOSFET 等，如果這些族群還能夠繼續維繫人氣，台股要向上反彈的空間就依然存在。

如果投資人仍看好台股新春開紅盤的行情走勢，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指國票 75 購 02(068653-TW)、臺股指永豐 77 購 03(072448-TW)、臺股指兆豐 77 購 01(072373-TW)。